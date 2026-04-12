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Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

Sociedad

Elecciones 2026: peruanos en el exterior votan en medio de denuncias por desorden y restricciones en consulados

El proceso electoral se desarrolló en varios países, incluyendo Nueva Zelanda y Australia, y continuó en Europa y América, con alta participación de peruanos en ciudades como Madrid y La Paz.

La participación de peruanos en el extranjero en las Elecciones Generales 2026 comenzó el 11 de abril, con votaciones en Oceanía y Asia, y denuncias de desorganización.
La participación de peruanos en el extranjero en las Elecciones Generales 2026 comenzó el 11 de abril, con votaciones en Oceanía y Asia, y denuncias de desorganización. | Difusión

La participación de los peruanos en el extranjero en las Elecciones Generales 2026 se inició el sábado 11 de abril con los primeros votos emitidos en países de Oceanía y Asia, y culminó el domingo 12 con una jornada marcada por denuncias de desorganización.

El proceso electoral en el exterior se inició en Nueva Zelanda desde las 2.00 p. m. (hora peruana) del sábado, y continuó en Australia, para luego extenderse a países de Asia como Japón, Corea del Sur, Singapur y China, debido a la diferencia horaria.

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Desarrollo en América

Ya el domingo 12 de abril, la jornada continuó en el continente americano bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a través de su red de consulados.

En Bolivia, La Paz, el proceso se desarrolló con normalidad en el recinto Campo Ferial Chuquiago Marka, donde más de 3.000 peruanos estuvieron habilitados para votar. La jornada transcurrió de manera fluida.

De igual forma, en El Salvador, Argentina y Ecuador hubo un desarrollo favorable de los comicios, con la participación activa de la comunidad y el compromiso cívico de los votantes.

Sin embargo, en la región también se registraron problemas. En Orlando, Florida, votantes peruanos denunciaron que no pudieron sufragar debido a restricciones en el horario.

Según indicaron, el personal de los centros de votación en Estados Unidos les informó que una eventual ampliación del horario solo aplicaba en el Perú, lo que generó malestar.

En Santiago, miles de compatriotas enfrentaron largas filas y desorden en el recinto Espacio Riesco, principal local electoral en esa ciudad. La alta afluencia provocó el colapso del lugar desde tempranas horas.

Los electores cuestionaron la organización del proceso y responsabilizaron al consulado, además de temer posibles multas en caso de no poder votar.

Pese a los incidentes, las autoridades informaron que el proceso continuó su desarrollo y que los resultados del voto en el extranjero serían incorporados al conteo nacional conforme se recibieran las actas desde las distintas sedes consulares.

Sin votos en Irán y Venezuela

Los peruanos residentes en Venezuela y Irán no pudieron participar en las Elecciones Generales 2026 debido a problemas de seguridad y dificultades logísticas que, según la Cancillería, impedían garantizar el desarrollo normal del proceso electoral en ambas jurisdicciones. Más de 16.000 compatriotas no pudieron ejercer su derecho al voto.

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