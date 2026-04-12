Flash electoral: Keiko Fujimori con 16,5%, Rafael Lopez Aliaga con 12,8% y Jorge Nieto con 11,6%, según Datum

El flash electoral de Datum arrojó sus primeros resultados. Según lo publicado, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, lidera con 16,5% de los votos. Le siguen Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 12,8% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 11,6%, respectivamente.

Le siguen Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) con 10,5% y Roberto Sánchez con 10,0%. Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 8,6% y Carlos Álvarez (País para Todos) con 7,1%, completan la lista.

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

De concretarse la tendencia, esta sería la cuarta vez consecutiva que la candidata de Fuerza Popular participaría en una segunda vuelta en elecciones generales.

Hasta el momento, los candidatos que se mantienen con preferencia en estas encuestas han optado por no declarar sobre los recientes resultados.

La diferencia entre Rafael López Aliaga y Jorge Nieto es de 1,2 %. Este porcentaje se encuentra dentro del margen de error anunciado por la encuestadora. Por tanto, los resultados finales del conteo oficial de la ONPE podrían diferir de estos datos a boca de urna.

Resultados por regiones según Datum

Los resultados por regiones también fueron difundidos por Datum. Según la información enviada, en Amazonas lidera Sánchez con 28,9% y le sigue Fujimori con 13,0%.

En Áncash, Fujimori se ubica en primer lugar con 19% y le sigue Belmont con 12,4%. Apurímac registra a Sánchez con 28,8% y a Belmont con 13%. Arequipa otorga un 20,4% a Nieto y 13,1% a Rafael López Aliaga. Ayacucho da el primer puesto a Roberto Sánchez con 20,3% y ubica a Belmont en segundo lugar con 19,5%.

En Cajamarca, Roberto Sánchez consiguió el 40,1% de los votos. En la provincia constitucional del Callao, Fujimori tiene el 21,9% y López Aliaga el 17%. Cusco también coloca primero a Roberto Sánchez con 22.5% y López Chau con 15.7% Huancavelica también pone en primer puesto a Roberto Sánchez con 38.3% y Alfonso López Chau con 12.1%.