HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¡Flash electoral! Resultados de las Elecciones 2026 a boca de urna
¡Flash electoral! Resultados de las Elecciones 2026 a boca de urna     ¡Flash electoral! Resultados de las Elecciones 2026 a boca de urna     ¡Flash electoral! Resultados de las Elecciones 2026 a boca de urna     
EN VIVO

Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

Política

Flash electoral: Keiko Fujimori con 16,5%, Rafael Lopez Aliaga con 12,8% y Jorge Nieto con 11,6%, según Datum

La candidata de Fuerza Popular participaría por cuarta vez consecutiva en la segunda vuelta de unas elecciones generales, según los resultados de este boca de urna.

Keiko, RLA y Nieto.
Keiko, RLA y Nieto.

El flash electoral de Datum arrojó sus primeros resultados. Según lo publicado, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, lidera con 16,5% de los votos. Le siguen Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 12,8% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 11,6%, respectivamente. 

Únete a nuestro canal de política y economía

Le siguen Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) con 10,5% y Roberto Sánchez con 10,0%. Alfonso López Chau (Ahora Nación) con 8,6% y Carlos Álvarez (País para Todos) con 7,1%, completan la lista.

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

De concretarse la tendencia, esta sería la cuarta vez consecutiva que la candidata de Fuerza Popular participaría en una segunda vuelta en elecciones generales.

Hasta el momento, los candidatos que se mantienen con preferencia en estas encuestas han optado por no declarar sobre los recientes resultados.

La diferencia entre Rafael López Aliaga y Jorge Nieto es de 1,2 %. Este porcentaje se encuentra dentro del margen de error anunciado por la encuestadora. Por tanto, los resultados finales del conteo oficial de la ONPE podrían diferir de estos datos a boca de urna.

Resultados por regiones según Datum

Los resultados por regiones también fueron difundidos por Datum. Según la información enviada, en Amazonas lidera Sánchez con 28,9% y le sigue Fujimori con 13,0%.

En Áncash, Fujimori se ubica en primer lugar con 19% y le sigue Belmont con 12,4%. Apurímac registra a Sánchez con 28,8% y a Belmont con 13%. Arequipa otorga un 20,4% a Nieto y 13,1% a Rafael López Aliaga. Ayacucho da el primer puesto a Roberto Sánchez con 20,3% y ubica a Belmont en segundo lugar con 19,5%.

En Cajamarca, Roberto Sánchez consiguió el 40,1% de los votos. En la provincia constitucional del Callao, Fujimori tiene el 21,9% y López Aliaga el 17%. Cusco también coloca primero a Roberto Sánchez con 22.5% y López Chau con 15.7% Huancavelica también pone en primer puesto a Roberto Sánchez con 38.3% y Alfonso López Chau con 12.1%.

Notas relacionadas
Resultados Elecciones 2026 en La Libertad: senadores y diputados electos HOY, domingo 12 de abril

Resultados Elecciones 2026 en La Libertad: senadores y diputados electos HOY, domingo 12 de abril

LEER MÁS
Estos son los candidatos al Senado y Diputados por Callao en Elecciones Generales 2026

Estos son los candidatos al Senado y Diputados por Callao en Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Candidatos al Senado y Diputados en Cajamarca: revisa quiénes postulan en las Elecciones Generales 2026

Candidatos al Senado y Diputados en Cajamarca: revisa quiénes postulan en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont lideran el flash electoral

Resultados elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont lideran el flash electoral

LEER MÁS
Flash electoral: Keiko Fujimori 16,6%; Roberto Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos

Flash electoral: Keiko Fujimori 16,6%; Roberto Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos

LEER MÁS
Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga irían a segunda vuelta, según flash electoral de Datum

Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga irían a segunda vuelta, según flash electoral de Datum

LEER MÁS
Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideran flash electoral e irían a segunda vuelta

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideran flash electoral e irían a segunda vuelta

LEER MÁS
Elecciones 2026: IPSOS anuncia que el flash electoral a boca de urna será a las 6 de la tarde

Elecciones 2026: IPSOS anuncia que el flash electoral a boca de urna será a las 6 de la tarde

LEER MÁS
Keiko Fujimori con 16,6% y Roberto Sánchez con 12,1% irían a segunda vuelta, según flash electoral de Ipsos

Keiko Fujimori con 16,6% y Roberto Sánchez con 12,1% irían a segunda vuelta, según flash electoral de Ipsos

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina vive tenso momento con personal de la ONPE tras votar en las Elecciones Generales 2026: “Con lo mal que han trabajado hoy”

Flash electoral: Keiko Fujimori con 16,5%, Rafael Lopez Aliaga con 12,8% y Jorge Nieto con 11,6%, según Datum

Resultados Elecciones 2026 en Lima Regiones: senadores y diputados electos este 12 de abril

Política

Resultados Elecciones 2026 en Lima Regiones: senadores y diputados electos este 12 de abril

Flash electoral: Keiko Fujimori 16,6%; Roberto Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos

Resultados elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont lideran el flash electoral

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Flash electoral: Keiko Fujimori con 16,5%, Rafael Lopez Aliaga con 12,8% y Jorge Nieto con 11,6%, según Datum

Resultados Elecciones 2026 en Lima Regiones: senadores y diputados electos este 12 de abril

Flash electoral: Keiko Fujimori 16,6%; Roberto Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025