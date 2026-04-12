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Sociedad

''No habrá multas'': trabajadores de ONPE y JNE anuncian cierre de locales por falta de material electoral

Miles de ciudadanos permanecieron en los exteriores de centros de votación reclamando por su derecho a emitir un voto ciudadano durante la jornada de este domingo 12 de abril. Los casos se reportaron en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac.

Ciudadanos rechazaron el anuncio de cierres de puntos de votación.
Ciudadanos rechazaron el anuncio de cierres de puntos de votación. | Composición LR / Foto: Difusión

Un escenario insólito se vivió en el Perú en plena jornada de las Elecciones Generales 2026. En diversos locales de votación de Lima Metropolitana, ciudadanos denunciaron que no pudieron sufragar debido a la falta de material electoral que no llegó a estos puntos.

En medio de esta situación, usuarios captaron a personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciando la anulación de dichos establecimientos, lo que desató la indignación de la población que reclamó por su derecho a emitir un voto ciudadano este domingo 12 de abril.

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Personal de entes electorales anuncia cierre de locales

En el colegio San Luis Gonzaga de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, cientos de votantes acudieron desde tempranas horas para sufragar, pero se dieron con la sorpresa de que no se contaba con las actas respectivas. Tras varias horas de espera en los exteriores de la institución, una trabajadora del JNE anunció el cierre del local.

“Siendo ya las 2 de la tarde y habiéndose vencido el plazo para la apertura del local de votación, se va a proceder el cierre del local, por lo cual no vamos a emitir ningún voto (…) No van a haber multas”, señaló la vocera, en medio del rechazo de los asistentes.

Un panorama similar se registró en la I. E. N° 6026 Virgen de Fátima, en Lurín, donde la población acudió con la expectativa de votar, pero no pudo hacerlo por el mismo motivo: la falta de material. En este caso, una trabajadora con chaleco de la ONPE aseguró: “El Jurado Nacional de Elecciones va a anular las mesas y quiere que decir que ustedes no van a pagar su multa”.

ONPE confirma que afectados no serán multados

Tras varias horas de incertidumbre, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se pronunció mediante una conferencia de prensa confirmando que no se logró entregar material electoral a 15 centros de votación de Lima: 3 en San Juan de Miraflores, 7 en Lurín y 5 en Pachacamac.

“En estos locales, no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual ha tenido un impacto en 63.300 electores y electoras. Para ellos, iniciaremos los actos administrativos correspondientes que permitan que sean exonerados de cualquier multa por omisión al sufragio y al ejercicio de miembros de mesa”, señaló el funcionario.

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