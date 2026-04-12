José Luna rechaza pedido de López Aliaga de detener a Piero Corvetto: "Es antidemocrático y dictatorial"
El candidato presidencial de Renovación Popular denunció al jefe de la ONPE por las demoras y fallas en la instalación de mesas de votación durante las Elecciones 2026.
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José Luna Gálvez, candidato presidencial de Podemos Perú, rechazó el pedido de detención de Piero Corvetto realizado por Rafael López Aliaga tras las demoras y fallas en la instalación de mesas de votación durante las Elecciones 2026.
En una publicación en X, Luna Gálvez escribió que considera el pedido como “antidemocrático” y “dictatorial”.
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“Saben que el pueblo no los respalda, por eso recurren a la misma cantaleta del 2021: denunciar un fraude sin pruebas. ¡Esperemos los resultados con mesura en la victoria e hidalguía en la derrota! ¡Dejen de incendiar al Perú!”, escribió.