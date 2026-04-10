Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

La Liga 1 2026 se pone cada vez más emocionante. Hasta ahora, solo un equipo marcha invicto en el Torneo Apertura. El inicio de la fecha 10 se dará en el Estadio 25 de Noviembre entre CD Moquegua y Juan Pablo II. Alianza Lima jugará de visita, mientras que Universitario y Los Chankas afrontarán sus respectivos partidos como locales.

Alianza Lima tendrá que visitar Tarma para enfrentar al ADT. Los blanquiazules buscarán un triunfo para recuperar el primer lugar de la tabla. Universitario recibirá a Deportivo Garcilaso en el Monumental en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El actual líder del campeonato, Los Chankas, jugará en Andahuaylas ante Cienciano, con el objetivo de mantenerse en lo más alto.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 10 del Torneo Apertura

Martes 14 de abril

CD Moquegua vs Juan Pablo II

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: 25 de Noviembre

ADT vs Alianza Lima

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Sport Boys vs Melgar

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Miguel Grau

Miércoles 15 de abril

UTC vs Sport Huancayo

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Miércoles 22 de abril

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Atlético Grau vs Sporting Cristal

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Cusco FC vs FC Cajamarca

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Universitario vs Deportivo Garcilaso

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Monumental U Marathon

Los Chankas vs Cienciano

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Los Chankas

Partidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura. Los Chankas es el único equipo que marcha invicto hasta el momento.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Los Chankas 9 7 8 23 2. Alianza Lima 9 6 7 20 3. Cienciano 9 6 10 19 4. Universitario 9 5 5 18 5. UTC 9 4 1 14 6. Cusco 9 4 2 13 7. Juan Pablo II 9 4 -6 13 8. Comerciantes Unidos 9 3 0 12 9. Sporting Cristal 9 3 3 11 10. Alianza Atlético 9 2 1 11 11. Melgar 9 3 0 11 12. Deportivo Garcilaso 9 2 -1 10 13. Moquegua 9 3 -7 10 14. ADT 9 2 -3 9 15. Sport Huancayo 9 2 -4 8 16. Sport Boys 9 2 -4 8 17. Atlético Grau 9 1 -5 7 18. Sport Boys 9 1 -7 5

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

Todos los partidos de Liga 1 2026 se vienen emitiendo a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión los 18 clubes participantes.