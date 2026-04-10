Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026
La décima jornada del Torneo Apertura 2026 viene con partidazos. Alianza Lima buscará retomar al primer lugar cuando visite al ADT. Universitario deberá recibir a Deportivo Garcilaso, mientras que el líder, Chankas, enfrentará a Cienciano en Andahuaylas.
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La Liga 1 2026 se pone cada vez más emocionante. Hasta ahora, solo un equipo marcha invicto en el Torneo Apertura. El inicio de la fecha 10 se dará en el Estadio 25 de Noviembre entre CD Moquegua y Juan Pablo II. Alianza Lima jugará de visita, mientras que Universitario y Los Chankas afrontarán sus respectivos partidos como locales.
Alianza Lima tendrá que visitar Tarma para enfrentar al ADT. Los blanquiazules buscarán un triunfo para recuperar el primer lugar de la tabla. Universitario recibirá a Deportivo Garcilaso en el Monumental en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El actual líder del campeonato, Los Chankas, jugará en Andahuaylas ante Cienciano, con el objetivo de mantenerse en lo más alto.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 10 del Torneo Apertura
Martes 14 de abril
- CD Moquegua vs Juan Pablo II
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- ADT vs Alianza Lima
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Sport Boys vs Melgar
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Miguel Grau
Miércoles 15 de abril
- UTC vs Sport Huancayo
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
Miércoles 22 de abril
- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Atlético Grau vs Sporting Cristal
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Campeones del 36
- Cusco FC vs FC Cajamarca
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
- Universitario vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Monumental U Marathon
- Los Chankas vs Cienciano
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Los Chankas
Partidos por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Foto: Liga 1
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Así va la tabla de la Liga 1 2026 antes del inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura. Los Chankas es el único equipo que marcha invicto hasta el momento.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Los Chankas
|9
|7
|8
|23
|2.
|Alianza Lima
|9
|6
|7
|20
|3.
|Cienciano
|9
|6
|10
|19
|4.
|Universitario
|9
|5
|5
|18
|5.
|UTC
|9
|4
|1
|14
|6.
|Cusco
|9
|4
|2
|13
|7.
|Juan Pablo II
|9
|4
|-6
|13
|8.
|Comerciantes Unidos
|9
|3
|0
|12
|9.
|Sporting Cristal
|9
|3
|3
|11
|10.
|Alianza Atlético
|9
|2
|1
|11
|11.
|Melgar
|9
|3
|0
|11
|12.
|Deportivo Garcilaso
|9
|2
|-1
|10
|13.
|Moquegua
|9
|3
|-7
|10
|14.
|ADT
|9
|2
|-3
|9
|15.
|Sport Huancayo
|9
|2
|-4
|8
|16.
|Sport Boys
|9
|2
|-4
|8
|17.
|Atlético Grau
|9
|1
|-5
|7
|18.
|Sport Boys
|9
|1
|-7
|5
¿Dónde ver la Liga 1 2026?
Todos los partidos de Liga 1 2026 se vienen emitiendo a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión los 18 clubes participantes.