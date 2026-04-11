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Sociedad

Trabajos no autorizados destruyen 2.000 metros de sitio arqueologico Pakatnamú en La Libertad

La inspección técnica reveló montículos de tierra removida y fragmentos de cerámica expuestos, evidenciando la alteración del sitio, que es patrimonio nacional desde 2013.

Autoridades inician acciones legales por intervención no autorizada en sitio patrimonial
Autoridades inician acciones legales por intervención no autorizada en sitio patrimonial | Foto: Mincul

Una intervención con maquinaria pesada afectó más de 2.000 metros cuadrados del complejo arqueológico de Pakatnamú, en el distrito de Guadalupe (Pacasmayo), lo que generó daños severos en el contexto patrimonial, denunció el Ministerio de Cultura (Mincul). La remoción y nivelación del terreno se realizó sin autorización, lo que provocó la alteración directa de áreas consideradas intangibles.

La inspección técnica, ejecutada por especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, evidenció montículos de tierra removida, huellas de maquinaria pesada y la exposición de fragmentos de cerámica en superficie, indicios claros de la afectación al sitio arqueológico.

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Autoridades inician acciones legales por intervención no autorizada en sitio patrimonial

Maquinaria pesada causa daños severos en complejo arqueológico de Pakatnamú

Autoridades inician acciones legales y evaluación de daños

El director de la DDC La Libertad, Christian Arbaiza Mendoza, señaló que ya se adoptan medidas inmediatas y continúa la evaluación de la zona impactada. “Nuestro equipo técnico está elaborando un informe detallado que formará parte de la denuncia formal, con la finalidad de que se sancione a los responsables de este atentado”, indicó.

El Mincul precisó que las acciones administrativas y legales en curso podrían derivar en sanciones, de acuerdo con la normativa vigente sobre protección del patrimonio cultural.

Intervención articulada en la zona afectada

Durante la inspección también participaron el subprefecto distrital de Guadalupe, Alexis Huertas Cubas, junto con efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, quienes constataron los daños en el lugar.

La entidad reiteró el llamado a la ciudadanía a no realizar intervenciones sin autorización en sitios arqueológicos, recordando que estos espacios son bienes intangibles protegidos por el Estado.

Un complejo clave de la costa norte

Pakatnamú es uno de los principales complejos preincaicos de la costa norte y fue declarado patrimonio de la Nación en 2013. Se extiende sobre aproximadamente 92 hectáreas y destaca por su arquitectura con más de 50 pirámides truncas, murallas, plazas y recintos decorados con relieves asociados a las culturas Moche y Chimú.

El sitio cumplió funciones administrativas, ceremoniales y políticas durante cerca de mil años, lo que evidencia su relevancia en la organización social y religiosa de las civilizaciones prehispánicas de la región.

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