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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de abril, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo para hoy, domingo 12 de abril de 2026, con orientación en amor, salud y trabajo para los doce signos zodiacales.

Horóscopo del domingo 12 de abril con Jhan Sandoval
Horóscopo del domingo 12 de abril con Jhan Sandoval | Composición LR

¿Qué te depara el futuro en el amor, la salud y el trabajo? Descúbrelo en el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, domingo 12 de abril de 2026. Los doce signos —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición las predicciones y la orientación necesaria para afrontar esta jornada.

¿Qué dice el horóscopo del domingo 12 de abril?

  • Aries: No has avanzado todo lo que tenías planificado, esto podría generarte cierto grado de estrés, pero contarás con el apoyo de una persona práctica e inteligente. Con su ayuda todo se resolverá. 
  • Tauro: Tu atractivo llama la atención de la persona que te gusta, pero el temor a sufrir te hace actuar con indiferencia. Rompe con este patrón de conducta si deseas que tu vida sentimental se renueve.
  • Géminis: Esa persona, tanto como tú, ha sentido que la relación comienza a desgastarse. Hablarán de esta situación y plantearán cambios para que todo mejore. Cuida tu dinero, no lo malgastes. 
  • Cáncer: Alguien que no se destaca por responsable te solicitará un préstamo de dinero. No te conviene brindarle apoyo. En el amor, evita regresar con alguien que no te ha brindado estabilidad. 
  • Leo: Tienes agendadas muchas actividades, pero te acompaña cierto cansancio mental y físico. Descansa, será lo correcto para que recuperes energías. En el amor, esa persona volverá a acercarse. 
  • Virgo: Te cuesta darle la razón a tu pareja. Ponerte siempre en su contra solo genera constantes tensiones y conflictos que afectan la estabilidad de ambos. Es tiempo de reflexionar y ser más tolerante. 
  • Libra: Si lo que tienes que decir luego de esa discusión no resolverá el problema, sino que podría, incluso, complicarlo, es mejor alejarse y esperar. Tú no quieres perder a esa persona. Debes recapacitar.
  • Escorpio: Te preocupan temas familiares que, gracias a tu perseverancia y deseos de apoyar, pronto se resolverán. En el amor, no olvidas a esa persona. Hoy se acerca y propiciarán una reconciliación.
  • Sagitario: A pesar de lo arduo que es cortar, tienes los motivos al frente para alejarte de esa persona que no ha sido sincera. Pasada esta experiencia, llegarán nuevas y mejores opciones. Recuérdalo. 
  • Capricornio: Aparecen personas que te brindarán el apoyo que necesitas. Te hará bien saber que cuentas con mucho apoyo y que los problemas que afrontas no son imposibles de resolver. Día positivo.
  • Acuario: Tienes dudas que no terminas por superar. Decides alejarte temporalmente para evaluar lo conveniente de mantener la relación que estás estableciendo con esa persona. No la pierdas. 
  • Piscis: No gastes más de la cuenta. Necesitas ordenarte y no cometer una imprudencia, luego podrías arrepentirte. En el amor, tomas la iniciativa y esa persona no será indiferente. Surge la reconciliación. 

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