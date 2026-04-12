Flash electoral: Keiko 16,6%; Sánchez 12,1%; y Belmont 11,8% ocupan primeros lugares, según Ipsos

FLASH ELECTORAL. Ipsos revela los resultados en un conteo rápido realizado a boca de urna. Foto: Composición/LR

FLASH ELECTORAL. Ipsos revela los resultados en un conteo rápido realizado a boca de urna. Foto: Composición/LR

La encuestadora IPSOS lanzó el flash electoral de las Elecciones Generales del 12 de abril del 2026. El primer lugar lo ocupa la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 16,6%, seguida por sus contrincantes Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 12,1% y Ricardo Belmont (Cívico Obras) con 11,8%.

Puestos más abajo, aparece el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con 11%, mientras que Jorge Nieto (Buen Gobierno) obtuvo un 10,7%.

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Alfonso López Chau (Ahora Nación) cuenta con 7,1%, Carlos Álvarez (País para Todos) con 7%, mientras que el resto de candidatos se ubican en el rubro de "otros" y cuentan con 23,7%.

Resultados presidenciales, según IPSOS

¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?

Durante las elecciones generales 2026, los ciudadanos elegirán al Presidente de la República y a los vicepresidentes que integran la fórmula presidencial inscrita ante el JNE, quienes asumirán la conducción del Ejecutivo por un periodo de cinco años.

Asimismo, se renovará por completo el congreso bicameral, conformado por diputados y senadores, lo que representa el retorno de un modelo legislativo que no se aplicaba en el país desde hace varias décadas.

A estos cargos se suma la elección de los representantes del Perú ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación supranacional y forman parte del proceso electoral general, bajo las mismas reglas de fiscalización y control.

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?

La segunda vuelta electoral en Perú se realiza cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza más del 50% de los votos válidos en la primera votación. De acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, este proceso está previsto para llevarse a cabo semanas después de la jornada inicial, permitiendo que los dos candidatos más votados compitan directamente por la presidencia.

En ese sentido, la fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio del 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales. Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República.

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026 del 12 de abril?

El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:

En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).

En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).

En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Este cálculo se determina automáticamente con base en los datos del INEI y la dirección registrada en el DNI del ciudadano.

¿Qué pasa si no pago la multa por no votar en las Elecciones Perú 2026?

No acudir a votar en las Elecciones Generales 2026 no solo implica una multa económica, sino también una serie de restricciones que pueden afectar distintos trámites en el país. En Perú, el voto es obligatorio, por lo que la omisión queda registrada y genera consecuencias que van más allá de una simple sanción monetaria.

Si el ciudadano decide no pagar la multa por no haber votado, acumula una deuda y enfrenta limitaciones para realizar gestiones ante el Estado.

Entre las principales consecuencias están: