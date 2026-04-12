Ciudadanos en Lurín denuncian paralización del sufragio debido a que el material electoral no llegó al local: "Queremos votar"
La ONPE y el JNE rechazaron la solicitud de un acta de incidencia sobre la situación, argumentando que no estaban facultados para emitir tal documento ante las demoras, según denuncian los personeros acreditados.
- Trabajos no autorizados destruyen 2.000 metros de sitio arqueológico Pakatnamú en La Libertad
- MTPE anuncia medidas para facilitar el voto de trabajadores este 12 de abril
Un total de 6,000 personas se quedaron sin sufragar tras el cierre del colegio Rodrigo Lara Bonilla, en Lurín, durante estas Elecciones Generales 2026. La jornada electoral se vio interrumpida debido a que el material de la ONPE nunca llegó al centro de votación, lo que desató la indignación de los ciudadanos.
Pese a que el JNE emitió un comunicado ampliando el plazo para la instalación de mesas hasta las 2 de la tarde, ciudadanos en los exteriores del plantel exigen que se garantice su derecho al sufragio. Asimismo, denuncian que permanecen esperando sin éxito desde tempranas horas de la mañana, luego de que el personal encargado postergara su ingreso en reiteradas ocasiones.
TE RECOMENDAMOS
Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
“Desde las 7 de la mañana nos están paseando. Nos dicen que a las 10 a.m. (votaremos), luego a las 12:00. Queremos votar. Quiero que respeten mi derecho. No es justo. Nos están privando. Los perjudicados somos nosotros”, señala uno de los afectados en una entrevista con América Noticias.
JNE y ONPE rechazan pedido de acta de incidencia tras suspensión de sufragio
Según informó una de las personeras acreditadas en el local, se solicitó formalmente una explicación a los representantes del JNE y la ONPE sobre la demora. Pese a exigir la entrega de un acta de incidencia que certifique las causas del retraso, las autoridades electorales denegaron el pedido bajo el argumento de que no se encontraban facultadas para emitir dicho documento.
“Nos dijeron que no habían llegado las cédulas. Yo ingresé con mi credencial para manifestarles que nos otorguen un acta de incidencia de por qué no se estaban llevando las elecciones y el JNE, con la ONPE, me dijeron que ellos no podían emitirlo”, comentó.