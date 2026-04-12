Local de votación en SJM suspende sufragio porque no llegó el material electoral

Local de votación en SJM suspende sufragio porque no llegó el material electoral

Un local de votación en San Juan de Miraflores (Lima), el colegio Virgen de la Asunción, suspendió las votaciones ante la falta de material electoral. Se trata de más de 2 mil electores, según declaró la funcionaria de la ONPE que dio el anuncio.

Además, aseguró que serán exonerados de la multa. “Significa que el colegio está cerrado y que todos los que están en la planilla no van a pagar nada. Aquí votarán las próximas elecciones que sí va a haber”, dijo.

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Especificó que se trata de 2700 electores, a quienes se les afectará su derecho al voto. Son un total de 9 mesas de votación.

Los ciudadanos que esperaban en los exteriores de la institución reclamaron por el aviso tardío y exigieron explicaciones.

“¿Por qué no llegará acá el material de votación si en centros cercanos ya está llegando?”, exclamó una joven. En respuesta la funcionaria le dijo que el material llegaría aproximadamente a las 5.00 p.m. ''¿Ustedes van a votar a esa hora?”, indicó.