Serums 2026-I: carreras habilitadas y cronograma de inscripción para el nuevo proceso de adjudicación de plazas

Los resultados del Serum se publicarán el 26 de marzo y quienes no aparezcan en la lista podrán solicitar revisión el 27 de marzo, con resultados finales el 1 de abril.

El Ministerio de Salud (Minsa) convoca al proceso de evaluación del Serums 2026-I, dirigido a profesionales de ciencias de la salud.
| Foto: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la convocatoria oficial al proceso de evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, dirigido a profesionales de ciencias de la salud que participarán en la próxima adjudicación de plazas. La convocatoria rige a nivel nacional y contempla un registro con fechas definidas durante marzo.

Según el cronograma difundido por el sector Salud, la inscripción se realizará de forma escalonada de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. La evaluación está fijada para el 22 de marzo y los resultados se publicarán el 26 de marzo, con un mecanismo de revisión para quienes no aparezcan en la lista correspondiente.

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Inscripción escalonada al Serums 2026-I: fechas según la inicial del apellido paterno

El Minsa estableció que el registro de participantes se ordenará por grupos de letras, con el objetivo de organizar el proceso. Quienes tengan apellidos que comiencen con A, B o C podrán inscribirse los días 2, 3 y 4 de marzo. Para los apellidos que inicien con D hasta L, las fechas asignadas son 5, 6 y 7 de marzo.

En el caso de las letras M a Q, la inscripción se programó para los días 8, 9 y 10 de marzo. Finalmente, los profesionales cuyos apellidos empiecen con R hasta Z deberán registrarse el 11, 12 y 13 de marzo. Además, se habilitó un periodo para rezagados los días 14, 15, 16 y 17 de marzo, y la lista oficial de inscritos se publicará el 17 de marzo.

¿Cuándo es la evaluación Serums 2026-I y en qué fecha se publican los resultados?

De acuerdo con el calendario del Minsa, la evaluación del Serums 2026-I se tomará el 22 de marzo. La publicación de resultados se realizará el 26 de marzo, en el marco del proceso que antecede a la adjudicación de plazas para el servicio en establecimientos públicos.

El sector también consideró una etapa de revisión. Los profesionales que no encuentren su nombre en la publicación prevista podrán presentar una solicitud de revisión el 27 de marzo. Esa solicitud será atendida el 30 y 31 de marzo, y los resultados finales se difundirán el 1 de abril en la página web, conforme al cronograma.

Pueden postular profesionales de 12 carreras: medicina, enfermería, obstetricia, psicología, odontología, química farmacéutica, nutrición, tecnología médica (en sus especialidades), trabajo social, biología, medicina veterinaria e ingeniería sanitaria. El Minsa recordó que el Serums es un requisito para laborar en establecimientos públicos y recomendó revisar las fechas para evitar contratiempos.

