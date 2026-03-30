Prensa y política en “Perros guardianes” de Miguel Cóndor

El próximo martes 7 de abril se llevará a cabo en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, la ceremonia de premiación del tercer Festival Nacional de Cine Universitario (Unifest). Esta edición tuvo 24 cortometrajes en competencia. Para esta edición se tuvo la siguiente dinámica: el público podía votar por su largometraje favorito del 21 al 24 de marzo. La votación ya se cerró, pero es posible ver los trabajos en YouTube de Unifest.

Me puse a ver algunos cortometrajes y el que captó mi atención fue 'Perros guardianes' de Miguel Cóndor (Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Destaquemos su buena fotografía que nos revela un escenario nocturno pautado por la expectativa y el miedo. Dos jóvenes periodistas, Kevin y Sara, se encuentran haciendo un seguimiento a un empresario chino llamado Xiaodong, quien viene boicoteando a un grupo de pescadores artesanales. Los jóvenes periodistas observan de lejos una reunión nada santa de Xiaodong, hasta que aparece Méndez, el candidato presidencial. Faltan dos semanas para las elecciones.

De ritmo ágil, 'Perros guardianes' destaca especialmente por la fricción que los periodistas tienen con su editor, Henry, quien les dice que lo de Xiaodong no es relevante; en cambio, cubrir los mítines de Méndez sí. El trabajo de Cóndor es una metáfora nada desajustada de la realidad política actual. Acá se mezclan el interés empresarial con el objetivo político (Méndez lidera las encuestas y ha sido alcalde de Lima); de esa fusión sale una red de censura que tiene como propósito censurar a la prensa que denuncia y comprar a periodistas que piensan más en la billetera que en la ética que se supone debe tener todo periodista.

Busquen el corto. Está bueno.