Empresa de transporte 'Vipusa' blinda sus buses tras asesinato de pasajera en Puente Piedra

Un ataque armado contra un bus del transporte público de la empresa Virgen de la Puerta S.A. (Vipusa), en Puente Piedra, llevó a la compañía a implementar nuevas medidas de seguridad en sus unidades. El hecho se registró el 1 de abril a la altura del kilómetro 33,4 de la Panamericana Norte, frente al mercado Tres Regiones, donde sicarios dispararon contra el ómnibus, provocando la muerte de la pasajera Hilda Carmen Otilia Monteverde Díaz, de 76 años, quien fue alcanzada por una bala perdida.

Tras este atentado, la empresa decidió reforzar la seguridad de su flota mediante la instalación de cámaras de videovigilancia, el blindaje parcial de las unidades con láminas de acero y la entrega de chalecos antibalas para los conductores, considerados los más vulnerables. Estas medidas se adoptan en medio de la creciente ola de extorsión contra el transporte urbano en Lima.

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Implementación de medidas de seguridad avanza de forma limitada en la flota

Según trabajadores de las rutas A y C, estas medidas aún no se han extendido a toda la flota. Precisaron que solo un grupo reducido de unidades cuenta con blindaje y cámaras, pese a que el número total de buses supera el centenar.

“Lo que yo he visto que han hecho ahora han sido a unos 20 carros y acá hay más de 100. Son casi 150”, expresó en un reportaje para ‘Buenos días Perú’.

Conductores cuestionan efectividad de medidas ante persistente inseguridad

Pese a la implementación de estos cambios, conductores señalaron que las cámaras no representan una solución frente a ataques armados en plena ruta, debido a la falta de intervención inmediata por parte de las autoridades de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, manifestaron que continúan trabajando en condiciones de incertidumbre, al considerar insuficiente la presencia de agentes en varios tramos.

“La cámara de que sirve si ahorita te puede atacar en el camino y no hay policías para todos”, comentó uno de los conductores de la compañía.