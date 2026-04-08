Choferes de los 'Verdes' paralizan servicio tras amenazas de 'Los Chuckys': exigen pago adelantado de tres meses

Una amenaza obligó a transportistas de Lima Metropolitana a suspender sus labores. Conductores de la empresa Almirante Miguel Grau (Etsamigsa), que cubre la ruta Ate-Callao, decidieron paralizar sus operaciones tras recibir nuevos mensajes extorsivos de la banda criminal 'Los Chuckys'.

Los delincuentes, que ya les cobran un cupo semanal de S/20 por cada unidad, exigen ahora el pago adelantado de tres meses. De no cumplir con su pedido, advierten que atentarán contra la vida de tres trabajadores de la compañía conocida como los 'Verdes'.

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Buses no circularon por prevención

La carta de la organización delictiva dice textualmente: “Crees que estamos jugando no, último aviso: suelta la guita si no te partimos a 3 choferes”. El material fue dejado en uno de los buses que se encontraba estacionado en el patio de maniobras que tiene la empresa en el Callao.

La amenaza llevó a los transportistas a no salir a trabajar el 7 de abril ante el riesgo de ser atacados. Los trabajadores se concentraron en la avenida Colectora Industrial, en Santa Anita, para denunciar esta situación. En otra de sus cocheras, en Ate, las unidades también permanecieron paralizadas.

Unidades se mantuvieron paralizadas en Ate y Santa Anita

Ataque previo atemoriza a conductores

El miedo que se expande es que vuelva a ocurrir un atentado similar al registrado la noche del 20 de enero, cuando criminales dispararon contra el parabrisas de un vehículo de la compañía que tenía pasajeros a bordo, en el distrito de San Luis.

Si bien ese ataque no dejó heridos, temen que esta vez sí ocurra, por lo que exigieron la intervención urgente de las autoridades. “Estamos en peligro, tenemos hijos, tenemos familia”, dijo uno de ellos. Otro de sus compañeros agregó: “Señores, basta, desgobierno actual, basta”.

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