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Congreso: aprueban prórroga de taxis colectivos hasta 2031

La Comisión de Transportes aprobó ampliar por cuatro años la vigencia de la Ley 31096, que regula el servicio en automóviles colectivos. La medida extiende el régimen hasta diciembre de 2031, pese a cuestionamientos y a que el Poder Ejecutivo ya había fijado como límite el 2027.

Taxis colectivos seguirán operando hasta 2031, según la Comisión de Transportes del Congreso.
Taxis colectivos seguirán operando hasta 2031, según la Comisión de Transportes del Congreso.

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó este lunes 30 de marzo ampliar la vigencia de la Ley N.º 31096, que regula el servicio de transporte en taxis colectivos, extendiendo así su aplicación hasta el 24 de diciembre de 2031.

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El dictamen fue aprobado con 8 votos a favor y 7 abstenciones, y establece una prórroga adicional de cuatro años una vez que culmine el plazo vigente en diciembre de 2027. Con ello, el Parlamento allana el camino para prolongar un régimen de transporte que ha sido objeto de cuestionamientos desde su aprobación.

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Recordemos que la Ley 31096 fue promulgada en 2020 con el objetivo de formalizar el transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos. La norma no solo abarcó vehículos de clasificación M1 (autos particulares), sino que también incorporó unidades de mayor capacidad (M2), las cuales son diseñadas con más de 8 asientos.

Inicialmente, la ley contemplaba una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de extenderse por hasta tres años adicionales, siempre que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitiera una opinión favorable.

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Bajo ese marco, el Ejecutivo respaldó su ampliación hasta diciembre de 2027. Sin embargo, la nueva extensión hasta 2031 responde ya a una decisión del Congreso. Según el propio Legislativo, el MTC precisó que su rol técnico se agotó con la opinión favorable para el periodo actual, y que cualquier ampliación posterior requiere de una ley expresa.

Durante la sustentación del dictamen, el presidente de la comisión, Juan Carlos Mori Celis, señaló que la medida busca garantizar la continuidad del proceso de formalización.

“Esta medida tiene como finalidad asegurar la continuidad del proceso de formalización del transporte en automóviles colectivos, actividad que cumple un rol importante en la conectividad de miles de ciudadanos, especialmente en zonas donde el transporte público convencional resulta insuficiente”, indicó.

Sin embargo, la norma ha sido objeto de críticas desde su origen. En 2021, el Poder Ejecutivo presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para que la ley sea declarada inconstitucional, frente al impacto de los taxis colectivos en el ordenamiento del transporte urbano y que con frecuencia se violan las reglas de tránsito.

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