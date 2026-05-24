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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) tras comprobarse que incurrió en publicidad engañosa y deficiencias en el servicio educativo. La denuncia fue interpuesta por un padre de familia, quien demostró que la institución ofreció falsamente transporte en bus desde su sede en San Miguel hasta el campus Monterrico previo a la matrícula de su menor hija. Ante la inexistencia del traslado prometido, la estudiante se vio obligada a retirarse del programa académico por la imposibilidad de asistir a las clases presenciales.

La resolución emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 3 revela que la UPC no solo desatendió las solicitudes de postergación del ciclo, sino que además continuó con el cobro indebido de S/ 1,600.00 a pesar del retiro formal de la joven estudiante. Tras el inicio del procedimiento administrativo, la universidad optó por el allanamiento de los cargos, lo que derivó en la imposición de amonestaciones y la obligación inmediata de resarcir económicamente al usuario afectado bajo apercibimiento de multas coercitivas,

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UPC deberá devolver dinero de matrícula e intereses legales

El dictamen de Indecopi ordena a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. cumplir con una serie de medidas correctivas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. La principal disposición exige el reembolso íntegro de todo el dinero abonado por el concepto del servicio educativo de la menor de iniciales R.A.S.C., monto al que se le deberán sumar los intereses legales generados desde el 14 de abril de 2025 hasta el día en que se efectúe el pago real.

Asimismo, el ente regulador dispuso que la UPC proceda con la cancelación definitiva de la deuda de S/ 1,600.00 cargada al denunciante y cese de forma inmediata cualquier gestión de cobranza activa. Para garantizar la transparencia y el debido proceso, la casa de estudios tendrá cinco (5) días hábiles adicionales posteriores al vencimiento del plazo para remitir las pruebas del cumplimiento del reembolso, evitando así multas acumulativas amparadas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Aparte de asumir las costas del proceso administrativo fijadas en S/ 36.00, la UPC será incorporada oficialmente en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi una vez que la resolución quede firme en la sede administrativa.