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Chofer de Los Rojitos y un militar integraban red criminal que recaudó S/9 millones extorsionando transportistas en Lima

Organización criminal operaba de forma articulada en distintos distritos y se habría infiltrado en las empresas de transporte para sostener el cobro de cupos.

Según la Policía Nacional, Luis Alberto Galicia Mori se desempeñaba como chofer y cumplía el rol de “datero” para la organización criminal.
Según la Policía Nacional, Luis Alberto Galicia Mori se desempeñaba como chofer y cumplía el rol de “datero” para la organización criminal. | La República

Un megaoperativo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú permitió desarticular una organización criminal que habría recaudado más de S/9 millones mediante la extorsión a transportistas en Lima. La principal característica de esta red es que estaba conformada por cuatro clanes familiares.

Esta banda criminal denominada ‘Cuentas del miedo’ operaba de manera coordinada para sostener el sistema de cobros ilegales a aproximadamente 9 empresas de transportes, cuyas rutas abarcan los distritos de San Martín de Porres hasta Lurín como la línea Etupsa 73, Rápido VIP S. A., El Rápido S. A., entre otras.

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Estructura basada en clanes

De acuerdo con las investigaciones, cada clan cumplía funciones específicas dentro de la organización, desde la planificación de amenazas hasta la ejecución de ataques contra conductores que se negaban a pagar los denominados “cupos”.

Este esquema les permitió mantener control territorial en distintos puntos de la ciudad y operar bajo distintas modalidades para evitar ser detectados por las autoridades.

Infiltración en el sector transporte

Las investigaciones también revelan que la red criminal habría logrado infiltrarse en empresas de transporte. Uno de los detenidos sería un conductor que cumplía el rol de “datero”, proporcionando información sobre rutas, ingresos y choferes que se resistían a pagar extorsiones.

Según las autoridades, entre los detenidos figura un sargento del Ejército identificado como Wilmer Huansi Salas (20) y un chofer de la propia empresa ‘Los Rojitos’, que ha sufrido varios atentados.

Wilmer Jhoel Huansi Salas

El sargento el Ejército Wilmer Jhoel Huansi Salas fue detenido por la PNP.

Operativo y detenciones

La intervención incluyó el allanamiento de 20 inmuebles en al menos 8 distritos de Lima, lo que permitió la detención de 18 presuntos integrantes de la red.

Entre los intervenidos figura la pareja de un sujeto conocido como “Pitbull”, quien actualmente cumple condena en un penal y estaría vinculado a hechos violentos relacionados con esta organización.

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Golpe a una estructura organizada

El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, el teniente general Manuel Lozada, calificó el operativo como un golpe “contundente” contra una organización compleja.

Según indicó, la estructura basada en clanes familiares habría sido clave para su permanencia y expansión en el tiempo. Además, se hacían pasar por distintas organizaciones criminales.

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