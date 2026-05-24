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Surfista de 69 años muere mientras corría olas en la playa Tres Picos, en Miraflores: habría sufrido un paro cardíaco

A pesar de los esfuerzos de compañeros, bomberos y personal de Serenazgo por reanimarlo, no lograron salvarlo. Se presume que un paro cardíaco fue la posible causa de su muerte.

El surfista habría sufrido un paro cardíaco luego de que ingresara al mar.
El surfista habría sufrido un paro cardíaco luego de que ingresara al mar. | Composición LR
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Un surfista identificado como Francisco Vega falleció la mañana de este fin de semana mientras practicaba este deporte en la playa Tres Picos, ubicada en la Costa Verde, en Miraflores.

El hombre, quien estaba próximo a cumplir 70 años, había ingresado al mar, como solía hacerlo; sin embargo, otros tablistas notaron una situación inusual cuando permaneció inmóvil sobre su tabla y luego cayó sobre ella.

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Bomberos y amigos intentaron reanimarlo

De inmediato, sus compañeros ingresaron al mar para auxiliarlo y trasladarlo hasta la orilla. Cámaras de seguridad registraron el momento en que intentaron reanimarlo mientras llegaban los equipos de emergencia.

Minutos después acudieron miembros del Cuerpo General de Bomberos y personal de Serenazgo, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

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Hipótesis del fallecimiento

De manera preliminar, se presume que el deportista habría sufrido un paro cardíaco mientras estaba en el agua, aunque esta versión deberá ser confirmada por las autoridades.

Familiares y amigos llegaron hasta la playa y protagonizaron escenas de dolor tras conocer la noticia. Mientras tanto, las autoridades realizaron las diligencias para determinar oficialmente las causas de la muerte del experimentado tablista.

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