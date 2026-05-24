Detectives siguieron la pista digital para capturar a presuntos asesinos del alcalde Víctor Febre

Sicarios realizaron un reglaje antes de asesinar al alcalde de 26 de Octubre.

Sicarios realizaron un reglaje antes de asesinar al alcalde de 26 de Octubre.

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Fueron 22 minutos y cinco segundos los que duró el reglaje a Víctor Hugo Febre Calle, el alcalde del distrito piurano de Veintiséis de Octubre, el día en que fue victimado a balazos por sicarios que, además, hirieron a un regidor.

Este acto de seguimiento, vigilancia y recopilación de información quedó registrado en cámaras de seguridad. El marcaje coincide con la versión de un sicario y extorsionador venezolano que, según confesó a la Policía, fue contactado por una regidora abogada para llevar adelante el plan.

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En los videos de la cámara de videovigilancia, perteneciente a la municipalidad de Veintiséis de Octubre, instalada en la avenida Grau, frente al local del concejo, se aprecia que a las 13.40 del 21 de mayo hay un vehículo menor estacionado junto a dos personas, debajo de un árbol que se encuentra a unos 70 metros de la sede edilicia.

A las 13.49.49 se ve que las dos personas que se encontraban debajo del árbol suben a la motocicleta e inician un desplazamiento lento.

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Luego, a las 13.50.10, se ve que dicho vehículo empieza a desplazarse al percatarse de que la camioneta del alcalde sale de la cochera que se encuentra en la parte posterior de la municipalidad. Después, cruza la avenida con dirección a la municipalidad e ingresa al callejón por donde ingresó la camioneta del alcalde.

En esta parte del video se observa que el vehículo menor es una motocicleta modelo escúter con dos personas a bordo, vestidas con ropa oscura. El copiloto lleva una mochila de color oscuro. Ambos ingresan a la calle de la parte posterior de la municipalidad, que da a la calle 10.

Asimismo, al revisar la cámara de videovigilancia ubicada en la avenida Grau con el dren de Enace, se aprecia la camioneta del alcalde Víctor Febres desplazándose por toda la avenida Grau con dirección al cementerio Jardines Celestiales.

En esta parte del video se aprecia que nuevamente aparece una motocicleta modelo escúter con dos ocupantes a bordo, cuyo copiloto lleva una mochila de color oscuro, y se traslada en la misma dirección que la camioneta del alcalde.

También, al revisar otra cámara de videovigilancia instalada en la avenida Grau, a unos 20 metros del dren de Enace, se observa la camioneta P4Y-498, perteneciente al burgomaestre, desplazarse por toda la avenida Grau con dirección al cementerio Jardines Celestiales.

En esta parte del video se ve el vehículo menor en mención, que tiene la placa de rodaje 9713-NP, y que, según Sunarp, figura con número de serie LF3XCH7AXRA000437 y número de motor 1P50FMHR1018284, color rojo y marca Lifan. Le pertenece a Aurolita Orozco Abad.

También se aprecia que el piloto es una persona de sexo masculino, de contextura gruesa, cabello corto a los costados, y viste polo negro; mientras que el copiloto es una persona de sexo masculino, de contextura delgada y cabello crespo, que viste polo negro, pantalón jean azul y zapatillas blancas, además de llevar una mochila de color negro.

OTRA CÁMARA

Las autoridades también revisaron la cámara de videovigilancia ubicada en la avenida 4 y calle 2, cerca del colegio Fe y Alegría, en la que se aprecia a las 13.56.51 la camioneta del alcalde Víctor Febre, que se desplaza por la avenida 4 e ingresa a la calle 2 para continuar su recorrido.

En esta parte del video se puede apreciar por tercera vez el vehículo menor, una motocicleta de color rojo modelo escúter, con dos ocupantes, quienes también ingresan de la avenida 4 hacia la calle 2, donde se ve que aceleran el desplazamiento.

La Policía continuó revisando las imágenes y, a las 14.01.28, se observa que la motocicleta con los dos ocupantes regresa raudamente por la calle 2 e ingresa a la avenida 4 con dirección a la avenida Grau, a toda velocidad. Asimismo, se aprecia con mayor claridad el logo o imagen que tienen en el pecho tanto el piloto como el copiloto.

Posteriormente, a las 14.02.05, aparece por la calle 2 la camioneta del alcalde a toda velocidad y cruza la calle para continuar por la misma vía. Luego vendría el fatal desenlace.

SICARIO CONFIESA

Tras ser detenido, un extranjero confesó al general Víctor Revoredo que fue una regidora quien le entregó US$2.500 para hacer el seguimiento.

-¿Qué pasó entre esa dama y ud?, le preguntó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Me ofreció dinero para hacer el seguimiento a una persona.

-¿Cuánto te dio?

2500 dólares en efectivo.

-¿Quién era esa persona?

Patricia Niño.

-¿Quién es patricia Niño?

Es una abogada

-¿Y para que te dio ese dinero?

Para hacer un seguimiento.

-¿A quién iba a hacer ese seguimiento?

Al alcalde del distrito 26 de octubre

-¿Cómo te dio ese dinero?

Ella fue mi abogada, yo salí de acá con pena suspendida y me dijo, te voy a dar dinero para que me hagas una ‘chamba’. ¿Qué chamba?, le pregunté. Me dijo que haga el seguimiento a una persona.

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-¿A qué se dedica?

Me dijo que trabaja en la municipalidad.

-¿Y como te dio el dinero?

En efectivo, cuando salí lo cambié todo.

ABOGADA: AFECTAN MI HONOR

A través de un comunicado, la abogada Patricia Niño anunció que iniciará acciones legales por difamación e injuria contra Luz Saavedra Súarez y el regidor Porfirio Girón Ogoña, al considerar que las acusaciones que hicieron afectan gravemente su honor, imagen y trayectoria pública.

La funcionaria calificó de "irresponsables y temerarias" las declaraciones de Luz Saavedra y señaló que sus afirmaciones carecen por completo de pruebas y atentan directamente contra su honor, su imagen y su trayectoria profesional.

Asimismo, se pronunció sobre la postura de su colega en el concejo, Porfirio Girón, a quien criticó por sumarse a estos señalamientos sin fundamentos reales. Según manifestó, este tipo de expresiones solo busca generar desinformación, confusión y una mayor tensión en la comunidad, en un momento en que el distrito ya atraviesa un profundo dolor tras la pérdida del burgomaestre.