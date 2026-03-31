Suboficial fue herido tras frustrar asalto en Ate: lo trasladaron en helicóptero de emergencia

El suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP), Edgar Galván Bastidas, resultó herido tras enfrentarse a un grupo de delincuentes para frustrar un asalto en el distrito de Ate. El hecho se registró la noche del lunes 30 de marzo en la zona R de Huaycán.

Según reportes preliminares, el agente —que se encontraba vestido de civil— recibió un impacto de bala en el abdomen durante el enfrentamiento. Las dos personas que estaban siendo asaltadas también fueron alcanzadas por los proyectiles, mientras que los delincuentes lograron escapar del lugar.

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Víctimas fueron derivadas a nosocomios

Tras el suceso, el efectivo fue evacuado a un recinto deportivo de la municipalidad distrital y, desde ese punto, fue trasladado hacia el Hospital Nacional PNP Luis Sáenz, ubicado en Jesús María. Su estado de salud se mantiene en reserva. En tanto, los civiles afectados fueron llevados al centro de emergencias de Ate.

Los peritos de criminalística que llegaron hasta el lugar donde se desató la disputa hallaron 10 casquillos de bala. De inmediato, la zona fue cercada para realizar las primeras investigaciones y dar con el paradero de los ladrones.

Piden mayor seguridad en Huaycán

Los vecinos del sector afirmaron que esta no es la primera vez que se produce un hecho delictivo y solicitaron mayor resguardo policial, a través de un patrullaje más intensivo y operativos permanentes en esta localidad.

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