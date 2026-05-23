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¿Por qué te piden mostrar el ticket al salir del supermercado si al final no revisan tu compra?

La revisión de comprobantes de pago al salir de supermercados se vuelve común en el país, como parte de medidas para prevenir robos y controlar inventarios.

Si un consumidor siente que sus derechos fueron vulnerados, puede rechazar la revisión, pedir explicaciones al personal.
Si un consumidor siente que sus derechos fueron vulnerados, puede rechazar la revisión, pedir explicaciones al personal. | Foto: Dall-E
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Mostrar el comprobante de pago antes de salir de supermercados y centros comerciales es una práctica cada vez más común en distintos establecimientos del país. Aunque en muchos casos el personal de seguridad apenas observa el ticket o no compara detalladamente los productos adquiridos, esta medida forma parte de los protocolos internos implementados para prevenir robos y mantener el control de inventarios.

Especialistas en seguridad comercial explican que la sola presencia de trabajadores solicitando el comprobante funciona como un elemento disuasivo frente a posibles hurtos. Por ello, el objetivo principal no siempre es verificar cada compra, sino generar control visual dentro del establecimiento y reforzar las medidas de vigilancia en zonas de salida.

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¿Pueden revisar tu mochila o cartera al salir del supermercado?

La inspección de mochilas, carteras o bolsos no puede realizarse de manera arbitraria. Las empresas solo están facultadas para solicitar la exhibición de pertenencias cuando existan razones objetivas, como la activación de alarmas, conductas sospechosas o indicios concretos relacionados con un posible robo.

Además, estas revisiones deben efectuarse respetando la privacidad y dignidad de los consumidores. Los establecimientos no pueden obligar a una persona a mostrar sus objetos personales sin justificación, ni realizar inspecciones invasivas o en lugares aislados. Tampoco pueden exigir que un cliente se desvista o permanezca retenido sin sustento válido.

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Qué puede hacer un cliente si considera que vulneraron sus derechos

Si un consumidor considera que fue intervenido de forma injustificada, puede solicitar explicaciones al personal de seguridad y negarse a la revisión cuando no exista una razón clara. También tiene la posibilidad de registrar lo ocurrido en el libro de reclamaciones del establecimiento.

En caso de sentirse afectado, el usuario puede presentar una denuncia ante Indecopi adjuntando pruebas como fotografías, videos o testimonios. Las autoridades recuerdan que los protocolos de seguridad deben aplicarse respetando los derechos de los clientes y sin afectar su tranquilidad dentro de los establecimientos comerciales.

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