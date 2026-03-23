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Sociedad

Escolar es asaltado mientras comía salchipapa en Los Olivos: lo golpearon para robarle el celular

Testigos quedaron anonadados ante la rapidez y violencia de los hechos. Las autoridades investigan para dar con los responsables.

Un escolar fue asaltado en una pollería en Los Olivos, Lima, mientras almorzaba. Dos delincuentes lo atacaron, robándole el celular y otros objetos.
Un escolar fue asaltado en una pollería en Los Olivos, Lima, mientras almorzaba. Dos delincuentes lo atacaron, robándole el celular y otros objetos. | Panamericana.

Un escolar fue víctima de un asalto mientras almorzaba una salchipapa en una pollería ubicada en el jirón Huáscar, en el distrito de Los Olivos, en Lima. El ataque ocurrió al mediodía, cuando dos delincuentes lo sorprendieron en una de las mesas al aire libre.

Uno de los sujetos se acercó al menor y lo agredió para quitarle el celular. El estudiante intentó evitar el robo y escapar, pero fue tomado del cuello y reducido por el atacante, quien lo golpeó en reiteradas ocasiones cuando este se refugió en las rejas de la entrada del local.

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En paralelo, una segunda persona encapuchada, que operaba como 'campana', aprovechó la situación para sustraer otros objetos, como la mochila del niño e incluso cubiertos de la mesa. Todo ocurrió en cuestión de segundos y generó alarma entre los trabajadores del establecimiento.

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Delincuentes escaparon tras forcejear con escolar

Una empleada del restaurante indicó que, tras concretar el violento hecho, los asaltantes huyeron con rumbo desconocido a bordo de una camioneta blanca. ‘‘(El estudiante) estaba comiendo y vienen dos chicos… Lo agarran del cuello y él se intenta defender, se viene para acá y lo empujan… Señores empezaron a gritar para que se vayan, y el niño también se fue corriendo. Estaba asustado’’, narró a Panamericana.

Asimismo, la dueña del negocio señaló que es la primera vez que registran una situación de este tipo, pero que en la zona la presencia de presuntos malhechores es usual: ‘‘Pasan raqueteros en grupos, son menores de edad, bien chiquillos… Y los wachimanes casi no están’’.

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Investigan robo en Los Olivos

Las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los responsables. En tanto, la Policía Nacional del Perú inició las investigaciones correspondientes. Sin embargo, se conoció que la víctima no habría presentado una denuncia formal tras lo ocurrido.

Los residentes del sector expresaron su temor ante el incremento de la violencia en su distrito y solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje para prevenir nuevos actos delictivos.

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