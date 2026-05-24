Científico autodidacta de 21 años en EE. UU. convierte desechos plásticos en combustibles líquidos mediante pirólisis por microondas

Julian Brown ha desarrollado un sistema innovador que convierte residuos plásticos en combustibles líquidos mediante pirólisis por microondas. | Foto: NaturaJob

Julian Brown ha desarrollado un sistema innovador que convierte residuos plásticos en combustibles líquidos mediante pirólisis por microondas. | Foto: NaturaJob

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Lo que comenzó como experimentos caseros impulsados por la curiosidad terminó por convertirse en uno de los proyectos tecnológicos más comentados del momento. Julian Brown, un joven autodidacta de 21 años de Atlanta, en Estados Unidos, desarrolló un equipamiento experimental capaz de transformar residuos plásticos en combustibles líquidos similares a gasolina, diésel y queroseno de aviación mediante un sistema basado en pirólisis por microondas.

Su propuesta despertó gran interés porque plantea una posible forma de reutilizar toneladas de plástico descartado y convertirlas en un recurso energético aprovechable, combinando reciclaje químico con innovación tecnológica.

A pesar del entusiasmo generado en redes sociales, el sistema requiere validaciones independientes y controles de calidad para su aplicación a gran escala en la lucha contra la contaminación por plásticos.

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Cómo funciona el sistema que convierte plástico en combustible

El desarrollo se basa en la pirólisis, un proceso térmico mediante el cual el plástico se calienta en ausencia —o con muy poco— oxígeno. En lugar de quemarse, los polímeros se descomponen y liberan gases y vapores que luego son enfriados y condensados hasta convertirse en líquidos combustibles.

Lo que Brown presenta como diferencial es el uso de microondas como fuente de calentamiento, un método que busca distribuir mejor la energía dentro de la cámara y optimizar el proceso de descomposición del material. Según mostró en sus demostraciones públicas, el sistema logra transformar bolsas, envases y otros residuos plásticos en líquidos comparables a distintos combustibles derivados del petróleo.

Del fenómeno viral al desafío científico

El proyecto ganó enorme visibilidad luego de que Brown compartiera videos del funcionamiento de su prototipo en redes sociales y mostró el recorrido completo desde residuos plásticos hasta combustible líquido. La propuesta rápidamente generó entusiasmo por su potencial ambiental y por la posibilidad de recuperar valor energético de materiales que hoy terminan acumulados en vertederos y océanos.

Sin embargo, especialistas también señalan que el gran desafío recién empieza. Para convertirse en una tecnología aplicable a gran escala, todavía necesita validaciones independientes, pruebas repetibles, controles de calidad del combustible producido, evaluación ambiental y protocolos estrictos de seguridad.

Más allá de eso, su trabajo ya abrió una discusión importante sobre el futuro del reciclaje químico y el aprovechamiento energético de los residuos plásticos. Si logra superar la etapa experimental, podría transformarse en un aporte relevante dentro de la búsqueda global de soluciones frente a la contaminación por plásticos.