SIS: ¿dónde me atiendo? Conoce aquí el centro de salud que te corresponde

El Seguro Integral de Salud (SIS) es un sistema de atención médica dirigido a personas que no cuentan con otros seguros de salud. Al respecto, si estás afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), la atención médica se brinda en los establecimientos de salud públicos, como postas médicas, centros de salud y hospitales del Ministerio de Salud (Minsa). La red de atención está disponible en todo el país, por lo que, independientemente de tu lugar de residencia, puedes recibir atención en cualquier centro de salud público de primer nivel.

Además, en situaciones de emergencia, puedes acceder a atención en cualquier establecimiento, sin importar tu región de origen. Cabe señalar que si quieres saber con precisión cuál es el centro de salud que te corresponde, debes verificar tu afiliación al SIS y la ubicación de los establecimientos cercanos.

¿Dónde me corresponde atenderme en el SIS?

Si estás afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), puedes recibir atención médica gratuita en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional, independientemente de tu lugar de residencia. Esto incluye postas médicas, centros de salud y hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), los cuales forman parte de la red de atención del SIS.

El SIS cubre diversos servicios de salud, como consultas médicas, exámenes de laboratorio, medicamentos y tratamientos, de acuerdo con el plan de beneficios correspondiente a tu tipo de afiliación. En situaciones de emergencia, podrás ser atendido en cualquier establecimiento público, sin importar la región donde te encuentres.

¿Cómo obtener el Seguro Integral de Salud (SIS)?

Si deseas obtener el Seguro Integral de Salud (SIS), revisa el plan que más te acomode:

Ingresa a la web oficial del SIS.

Busca 'Planes del Seguro Integral de Salud (SIS)'.

Compara los planes entre SIS Emprendedor, SIS gratuito, SIS Independiente, SIS Microempresas y SIS para todos.

Dale clic al que más se te acomode.

Sigue los pasos y podrás obtener el SIS que más te convenga.

¿Cuál es la diferencia entre SIS gratuito y SIS para todos?

El SIS Gratuito es un plan destinado principalmente a las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema o pobreza, así como a otros grupos vulnerables establecidos por norma, como madres gestantes, niños, bomberos y personas con discapacidad. Este plan ofrece cobertura integral de salud, garantizando que los beneficiarios puedan acceder a atención médica sin costo alguno, incluyendo consultas médicas, medicamentos y tratamientos básicos.

Por otro lado, el SIS para Todos está diseñado para aquellas personas que no cuentan con un seguro de salud, sin importar su nivel económico. A diferencia del SIS Gratuito, este plan no está limitado a los grupos vulnerables, sino que se extiende a la población general que no tiene acceso a otros seguros, como el EsSalud.

