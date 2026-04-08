HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO :
Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley
Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley     
Sociedad

Suboficial PNP muere tras disparo de su compañero dentro de unidad policial en Arequipa

El agente fue trasladado al Hospital Goyeneche, pero llegó sin vida. El otro policía quedó bajo detención como principal sospechoso mientras continúan las investigaciones.

Un trágico incidente tuvo lugar en la Unidad de Servicios Especiales de Arequipa, donde un suboficial sufrió un disparo mortal el pasado miércoles 8 de abril.
Un trágico incidente tuvo lugar en la Unidad de Servicios Especiales de Arequipa, donde un suboficial sufrió un disparo mortal el pasado miércoles 8 de abril. | Composición LR

Un trágico y extraño suceso ocurrió dentro de la Unidad de Servicios Especiales (USE) en la calle San Juan de Dios de Arequipa el 8 de abril. Personal policial fue alertado tras oír un disparo en uno de los dormitorios.

Alrededor de las 2 de la tarde, según información preliminar, dos suboficiales presenciaron que su compañero habría recibido un disparo. Le brindaron apoyo al herido, quien aún tenía signos vitales, y lo trasladaron al hospital Goyoneche por el área de emergencias, donde llegó sin signos vitales.

TE RECOMENDAMOS

CONDENAN A ROSPIGLIOSI Y MARISOL PÉREZ TELLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Cae sicario que atentó contra madre en Jesús María: PNP apunta a autor intelectual del ataque

lr.pe

Arequipa: fallece policía

El suboficial fallecido fue identificado como Andree Josué Tito Olave, de 21 años, quien prestaba servicios a la Unidad y tenía un permiso temporal para evitar realizar esfuerzos físicos, por una lesión en la rodilla hasta el 10 de abril.

Tras lo ocurrido, el efectivo que manipulaba el arma, quien tendría aproximadamente un año de servicio, fue intervenido y permanece en calidad de detenido mientras avanzan las diligencias. Él fue identificado como suboficial de terceros de iniciales R. R. C., y lo sindican como presunto autor del crimen.

PUEDES VER: ‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

lr.pe

Inician las investigaciones

El lugar del hecho fue en el primer piso de la USE, se observaron peritos en el lugar y cintas para acordonar la zona e investigar pistas que aclaren la muerte del suboficial.

Hasta el lugar llegó personal de la División de Homicidios para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias exactas del disparo. Se presume que fue un accidente. Ambos policías formaban parte de la última promoción de la Escuela de Formación de Charcani.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: candidatos cubren todo el territorio a cuatro días de los comicios

Elecciones 2026: candidatos cubren todo el territorio a cuatro días de los comicios

LEER MÁS
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
CSJAR sacó en procesión sagrada imagen del Señor de la Sentencia

CSJAR sacó en procesión sagrada imagen del Señor de la Sentencia

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Cae sicario que atentó contra madre en Jesús María: PNP apunta a autor intelectual del ataque

Cae sicario que atentó contra madre en Jesús María: PNP apunta a autor intelectual del ataque

LEER MÁS
Elecciones 2026: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios el 10 y 13 de abril

Elecciones 2026: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios el 10 y 13 de abril

LEER MÁS
Chofer de Los Rojitos y un militar integraban red criminal que recaudó S/9 millones extorsionando transportistas en Lima

Chofer de Los Rojitos y un militar integraban red criminal que recaudó S/9 millones extorsionando transportistas en Lima

LEER MÁS
‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

LEER MÁS
Senamhi activó alerta amarilla de 61 horas por fenómeno meteorológico que afectará Lima y otras regiones del país

Senamhi activó alerta amarilla de 61 horas por fenómeno meteorológico que afectará Lima y otras regiones del país

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Suboficial PNP muere tras disparo de su compañero dentro de unidad policial en Arequipa

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: transmisión y punto a punto del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sociedad

Sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Elecciones 2026: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios el 10 y 13 de abril

Casos de sarampión se elevan a 15 en Puno: alertan alto riesgo de transmisión a nivel nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori mintió al decir que es profesora en EE.UU: candidata fujimorista es becaria en la Universidad de Florida

Mirtha Vásquez sobre candidatura de Roberto Sánchez:: “No es una propuesta de izquierda, es una propuesta populista”

Capacitadores de la ONPE son grabados enseñando a votar con propaganda de Renovación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025