Suboficial PNP muere tras disparo de su compañero dentro de unidad policial en Arequipa

Un trágico incidente tuvo lugar en la Unidad de Servicios Especiales de Arequipa, donde un suboficial sufrió un disparo mortal el pasado miércoles 8 de abril. | Composición LR

Un trágico incidente tuvo lugar en la Unidad de Servicios Especiales de Arequipa, donde un suboficial sufrió un disparo mortal el pasado miércoles 8 de abril. | Composición LR

Un trágico y extraño suceso ocurrió dentro de la Unidad de Servicios Especiales (USE) en la calle San Juan de Dios de Arequipa el 8 de abril. Personal policial fue alertado tras oír un disparo en uno de los dormitorios.

Alrededor de las 2 de la tarde, según información preliminar, dos suboficiales presenciaron que su compañero habría recibido un disparo. Le brindaron apoyo al herido, quien aún tenía signos vitales, y lo trasladaron al hospital Goyoneche por el área de emergencias, donde llegó sin signos vitales.

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Arequipa: fallece policía

El suboficial fallecido fue identificado como Andree Josué Tito Olave, de 21 años, quien prestaba servicios a la Unidad y tenía un permiso temporal para evitar realizar esfuerzos físicos, por una lesión en la rodilla hasta el 10 de abril.

Tras lo ocurrido, el efectivo que manipulaba el arma, quien tendría aproximadamente un año de servicio, fue intervenido y permanece en calidad de detenido mientras avanzan las diligencias. Él fue identificado como suboficial de terceros de iniciales R. R. C., y lo sindican como presunto autor del crimen.

Inician las investigaciones

El lugar del hecho fue en el primer piso de la USE, se observaron peritos en el lugar y cintas para acordonar la zona e investigar pistas que aclaren la muerte del suboficial.

Hasta el lugar llegó personal de la División de Homicidios para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias exactas del disparo. Se presume que fue un accidente. Ambos policías formaban parte de la última promoción de la Escuela de Formación de Charcani.

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