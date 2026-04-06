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Judicialidad

CSJAR sacó en procesión sagrada imagen del Señor de la Sentencia

“Patrono de los Tribunales de Justicia del Perú” recibió sendos homenajes.

Este tradicional evento, que se celebra cada año, reúne a la familia judicial y refleja los valores de humildad y justicia. Fuente: Difusión.
Este tradicional evento, que se celebra cada año, reúne a la familia judicial y refleja los valores de humildad y justicia. Fuente: Difusión.

En un ambiente de profunda fe, recogimiento y devoción, magistrados y trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa e integrantes de la Hermandad del Señor de la Sentencia participaron en el solemne homenaje y procesión en honor al Señor de la Sentencia, “Patrono de los Tribunales de Justicia del Perú”.

El homenaje al “Señor de la Sentencia” fue realizado por el juez superior César de la Cuba Chirinos, quien en un contexto de profunda espiritualidad, pronunció emotivas reflexiones que permitieron renovar la fe y encomendar la labor diaria de la impartición de justicia al “Patrono de los Tribunales de Justicia”, símbolo de rectitud, prudencia y justicia verdadera.

La sagrada imagen del Señor de la Sentencia fue “sacada en hombros” por autoridades judiciales, magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos, quienes acompañaron con recogimiento su recorrido procesional, elevando oraciones y reflexiones en torno al alto deber de administrar justicia con humildad, verdad y equidad.

La participación de magistrados y trabajadores judiciales en esta tradicional expresión de devoción refleja también la unión de la comunidad judicial en torno a valores que inspiran el servicio a la ciudadanía, especialmente en tiempos en los que la justicia requiere ser ejercida con mayor compromiso humano y vocación de servicio.

Como todos los años la veneración al “Señor de la Sentencia” congrega a la familia judicial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que está presidida por el Dr. Nicolás Iscarra Pongo, quien está plenamente respaldado por la Hermandad del Señor de la Sentencia que dirige la Dra. Jessika Vargas de de la Cuba.

La imagen del “Señor de la Sentencia”, recibió sentidos homenajes por parte de representantes del Ministerio Público, Tribunal Militar Policial, Municipalidad Provincial, el Club Arequipa entre otras entidades que se ubican por el recorrido procesional de hoy Miércoles Santo.

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