Antes de la TV y el internet: Juanita, la mujer más longeva del Perú, cumple 116 años en Huancayo

HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO :
Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley
Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley     Universitario vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley     
EN VIVO

Francisco Sagasti en vivo y a días de las Elecciones 2026 | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

socieAntes de la TV y el internet: Juanita, la mujer más longeva del Perú, cumple 116 años en Huancayo

A pesar de que su DNI indica que tiene 102 años, su familia asegura que nació en 1910, lo que refleja la realidad de los registros de nacimientos en zonas rurales del país.

Una mujer de 116 años en Junín, Juanita, se ha convertido en un símbolo de longevidad en Perú, celebrando su cumpleaños rodeada de familia y comunidad. Su historia destaca la importancia del entorno familiar en su vida.
Una mujer de 116 años en Junín, Juanita, se ha convertido en un símbolo de longevidad en Perú, celebrando su cumpleaños rodeada de familia y comunidad. Su historia destaca la importancia del entorno familiar en su vida. | Difusión

En una jornada cargada de emoción y reconocimiento, una adulta mayor se convirtió en símbolo de longevidad en el país tras celebrar sus 116 años rodeada de su familia y comunidad en la región Junín.

La protagonista es Juanita, una mujer originaria de Huancavelica, cuya historia ha captado la atención por su extraordinaria edad y el entorno de cuidado que la acompaña.

TE RECOMENDAMOS

CONDENAN A ROSPIGLIOSI Y MARISOL PÉREZ TELLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
larepublica.pe

PUEDES VER: Cae sicario que atentó contra madre en Jesús María: PNP apunta a autor intelectual del ataque

lr.pe

Una vida que supera registros oficiales

Aunque el Documento Nacional de Identidad (DNI) de Juanita consigna una edad de 102 años, su familia asegura —basándose en testimonios y memoria comunitaria— que nació el 7 de abril de 1910 en Salcahuasi.

Esta discrepancia refleja una realidad frecuente en zonas rurales del país, donde los nacimientos solían registrarse años después. Actualmente, la mujer reside en Huancayo junto a su hija, en un entorno familiar que ha sido clave para su bienestar y calidad de vida.

larepublica.pe

PUEDES VER: ‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

lr.pe

El antecedente de 'Mashico', el peruano más longevo

La historia de Juanita también remite al caso de Marcelino Abad Tolentino, conocido como 'Mashico', quien fue considerado el peruano más longevo tras alcanzar los 125 años antes de su fallecimiento en marzo pasado en Huánuco.

Su vida, al igual que la de Juanita, evidenció las dificultades en los registros civiles antiguos, pero también destacó factores como la alimentación natural y el estilo de vida en zonas rurales.

Notas relacionadas
Vía de Evitamiento La Oroya lleva más de 7 años sin estudio definitivo y afecta a más de 650.000 beneficiarios, alerta Contraloría

Vía de Evitamiento La Oroya lleva más de 7 años sin estudio definitivo y afecta a más de 650.000 beneficiarios, alerta Contraloría

LEER MÁS
Dirigentes de Junín advierten paro indefinido si MTC no atiende mal estado de la Carretera Central

Dirigentes de Junín advierten paro indefinido si MTC no atiende mal estado de la Carretera Central

LEER MÁS
Un muerto y más de 30 heridos de la orquesta Show Selección Huanri tras caída de bus interprovincial al río Mantaro

Un muerto y más de 30 heridos de la orquesta Show Selección Huanri tras caída de bus interprovincial al río Mantaro

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

LEER MÁS
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
Taste Atlas reconoció a este emblemático plato peruano como una 'obra maestra': "Simple pero increíblemente poderoso”

Taste Atlas reconoció a este emblemático plato peruano como una 'obra maestra': "Simple pero increíblemente poderoso”

LEER MÁS
Elecciones 2026: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios el 10 y 13 de abril

Elecciones 2026: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios el 10 y 13 de abril

LEER MÁS
‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

LEER MÁS
Indecopi confirma multa de S/20.000 a Scotiabank por fallas en la seguridad de tarjeta de crédito de cliente

Indecopi confirma multa de S/20.000 a Scotiabank por fallas en la seguridad de tarjeta de crédito de cliente

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Antes de la TV y el internet: Juanita, la mujer más longeva del Perú, cumple 116 años en Huancayo

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: transmisión y punto a punto del extra game por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sociedad

Sorteo de La Tinka del miércoles 8 de abril: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

Taste Atlas reconoció a este emblemático plato peruano como una 'obra maestra': "Simple pero increíblemente poderoso”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo reaparece en audiencia judicial y le cortan el micrófono tras reiterar respaldo a Roberto Sánchez

Dirigente del partido de Carlos Álvarez, Delsy Romero, no desmiente relación con Vladimir Meza

Elecciones 2026: 19 candidatos presidenciales también se postulan al Senado Nacional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025