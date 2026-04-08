Antes de la TV y el internet: Juanita, la mujer más longeva del Perú, cumple 116 años en Huancayo

Una mujer de 116 años en Junín, Juanita, se ha convertido en un símbolo de longevidad en Perú, celebrando su cumpleaños rodeada de familia y comunidad. Su historia destaca la importancia del entorno familiar en su vida. | Difusión

Una mujer de 116 años en Junín, Juanita, se ha convertido en un símbolo de longevidad en Perú, celebrando su cumpleaños rodeada de familia y comunidad. Su historia destaca la importancia del entorno familiar en su vida. | Difusión

En una jornada cargada de emoción y reconocimiento, una adulta mayor se convirtió en símbolo de longevidad en el país tras celebrar sus 116 años rodeada de su familia y comunidad en la región Junín.

La protagonista es Juanita, una mujer originaria de Huancavelica, cuya historia ha captado la atención por su extraordinaria edad y el entorno de cuidado que la acompaña.

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Una vida que supera registros oficiales

Aunque el Documento Nacional de Identidad (DNI) de Juanita consigna una edad de 102 años, su familia asegura —basándose en testimonios y memoria comunitaria— que nació el 7 de abril de 1910 en Salcahuasi.

Esta discrepancia refleja una realidad frecuente en zonas rurales del país, donde los nacimientos solían registrarse años después. Actualmente, la mujer reside en Huancayo junto a su hija, en un entorno familiar que ha sido clave para su bienestar y calidad de vida.

El antecedente de 'Mashico', el peruano más longevo

La historia de Juanita también remite al caso de Marcelino Abad Tolentino, conocido como 'Mashico', quien fue considerado el peruano más longevo tras alcanzar los 125 años antes de su fallecimiento en marzo pasado en Huánuco.

Su vida, al igual que la de Juanita, evidenció las dificultades en los registros civiles antiguos, pero también destacó factores como la alimentación natural y el estilo de vida en zonas rurales.