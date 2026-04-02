Durante la Semana Santa, los fieles católicos en Perú conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo mediante diversas prácticas religiosas que incluyen procesiones, misas y actos de reflexión. En este contexto, una de las costumbres más extendidas es la abstinencia de carne en determinados días, como parte de una tradición que se mantiene vigente en distintas regiones del país.

Esta práctica se desarrolla especialmente durante fechas clave de la celebración religiosa, donde los creyentes adoptan medidas de penitencia y recogimiento espiritual. La restricción alimentaria, que forma parte de las normas establecidas por la Iglesia católica, tiene como finalidad reforzar el sentido de sacrificio en memoria de la crucifixión de Jesús.

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¿Qué días no se come carne en Semana Santa?: normas y fechas clave según la Iglesia

De acuerdo con la tradición católica, el principal día en el que no se consume carne es el Viernes Santo, jornada que recuerda la muerte de Jesucristo en la cruz. Cabe resaltar que la normativa eclesiástica además establece que esta costumbre se extiende al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. Según el Código de Derecho Canónico, todos los viernes del año implican abstinencia de carne, salvo que coincidan con celebraciones solemnes, lo que refuerza el carácter penitencial de estas fechas dentro del calendario católico.

¿Por qué no se come carne en Viernes Santo?: significado religioso y origen de la tradición

La principal razón de esta tradición radica en el simbolismo de la penitencia y el sacrificio. La Iglesia propone la abstinencia como una forma de recordar la entrega de Jesucristo, promoviendo una práctica que busca la reflexión espiritual y la disciplina personal entre los creyentes.

En ese sentido, dejar de consumir carne representa la renuncia a un alimento común dentro de la dieta diaria, lo que refuerza el sentido de sacrificio. Esta costumbre también se interpreta como un acto de solidaridad y recogimiento, alineado con los valores que se destacan durante la Semana Santa, en preparación para la celebración del Domingo de Pascua.

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