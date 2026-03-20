Joven que atropelló a músico de La Tarumba tendría denuncias por manejar en estado etílico, según hija de 'Chebo'. | Foto: composición LR/ RPP/ Buenos Días Perú

Joven que atropelló a músico de La Tarumba tendría denuncias por manejar en estado etílico, según hija de 'Chebo'. | Foto: composición LR/ RPP/ Buenos Días Perú

Amador 'Chebo' Ballumbrosio Guadalupe, director musical de La Tarumba, fue atropellado el martes 18 de marzo en la intersección de las avenidas Pardo y Malecón Grau, en Chorrillos, por una camioneta Kia Sportage con placa T2W-367. Según las imágenes de seguridad, el artista regresaba en bicicleta de dictar clases en un colegio, por la ciclovía, cuando fue embestido por el vehículo.

Lejos de asistirlo, el conductor, presuntamente un joven de 25 años, bajó de su auto para increparlo y culparlo por lo sucedido. Transeúntes que presenciaron el incidente auxiliaron al intérprete y lo trasladaron a una clínica cercana.

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“Tuve intervención médica. El agresor no se hizo cargo. Aparece un carro a toda velocidad. El chico se acercó a increparme de que yo venía en una velocidad excesiva, que era mi culpa. En ningún momento mostró empatía por lo que había pasado”, comentó ‘Chebo’ en una entrevista para Buenos Días Perú.

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El automóvil está registrado a nombre de Lidia Justina Rojas Sánchez, según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Sin embargo, según indicó la hija del músico peruano, el chofer sería uno de los descendientes de la señora que figura como dueña. Además, este habría enfrentado denuncias por conducir en otras ocasiones en aparente estado de ebriedad.

Persona cercana al conductor intentó solucionar el problema ofreciendo dinero

Según relató 'Chebo' Ballumbrosio, la acompañante que se encontraba dentro de la camioneta bajó para ofrecerle S/100 y tratar de solucionar el problema. Aunque la mujer tomó los datos personales del director musical, se habrían dado a la fuga.

Ahora, la familia solicita a las autoridades que se agilicen las investigaciones y den con el paradero del joven, ya que aún no se le ha ubicado.