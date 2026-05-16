Callao: Desalojan a 30 familias de terreno destinado a parque para vecinos de Las Casuarinas

Desalojo pacífico de familias en terreno del Callao destinado a parque vecinal | Foto: GORE Callao

Desalojo pacífico de familias en terreno del Callao destinado a parque vecinal | Foto: GORE Callao

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En el Callao, un operativo conjunto entre su Gobierno Regional, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Oficina de Seguridad Interna permitió el desalojo pacífico de cerca de 30 familias que ocupaban de forma irregular un terreno regional destinado a la construcción de un parque vecinal.

La intervención se realizó en un área de 7,197 metros cuadrados ubicada entre los asentamientos humanos Keiko Sofía II y Las Casuarinas, en una zona cercana al centro médico Perú Corea y a cinco cuadras de la comisaría de Pachacútec. Según las autoridades, la ocupación se habría iniciado en la madrugada del jueves 14 de mayo y fue advertida por vecinos de la zona.

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Operativo conjunto en el Callao para liberar terreno invadido

Ocupación duró más de 12 horas

De acuerdo con información oficial, la invasión se extendió por más de 12 horas y llegó a involucrar a unas 100 personas en su momento más álgido. Tras la alerta, personal de la Gerencia de Gestión Patrimonial del GORE acudió a verificar la situación y coordinó con la PNP ante la negativa de los ocupantes a retirarse voluntariamente.

Pasadas las 5 de la tarde, efectivos policiales ingresaron a la zona para apoyar el operativo. Finalmente, los ocupantes comenzaron a desmontar sus estructuras de manera pacífica y abandonaron el terreno, que quedó completamente libre alrededor de las 7:30 p.m.

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Terreno estaba destinado a parque vecinal

Según la planificación regional, el espacio intervenido está destinado a la construcción del futuro Parque Bicentenario, un proyecto que busca beneficiar a los vecinos de los asentamientos aledaños con un área de recreación pública.

Tras el desalojo, las autoridades dispusieron la instalación de vigilancia permanente en la zona para evitar nuevas invasiones. Además, se anunció que el terreno será cercado en los próximos días como medida de protección del espacio público.