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Sociedad

Puente Santa Rosa: inician desvíos en av. Morales Duárez por obras del acceso definitivo al nuevo Jorge Chávez

El MTC anunció que el plan de desvíos regirá desde las 8.00 a. m. del domingo 17 de mayo. Conoce las vías alternativas disponibles para los vehículos que transitan por esta importante ruta en el Callao.

Proyecto Puente Santa Rosa
Proyecto Puente Santa Rosa | Composición LR / MTC
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Atención, conductores. Este domingo 17 de mayo a las 8.00 a. m. iniciará la primera etapa del plan de desvío vehicular en un tramo de la avenida Morales Duárez, según anunció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La intervención en esta importante arteria vial se realizará para dar inicio a las obras del proyecto Puente Santa Rosa, infraestructura que busca mejorar el acceso hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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Desvío en la avenida Morales Duárez

De acuerdo con la información del MTC, el plan ha sido diseñado para garantizar la seguridad de peatones y conductores, mantener la fluidez vehicular y mitigar la congestión durante la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el sector resaltó que no se interrumpirá totalmente el tránsito en esta avenida, ya que se habilitarán vías auxiliares y carriles en sentido inverso para asegurar la circulación. Las indicaciones son las siguientes:

  • Desvío oeste-este: 2 carriles en vía auxiliar
  • Desvío este-oeste: 2 carriles con dirección a Gambetta
  • Desvío sur-norte: 2 carriles en vía auxiliar
  • Desvío de salida del Jorge Chávez: 2 carriles habilitados
Plan de desvío vehicular en la av. Morales Duárez

Plan de desvío vehicular en la av. Morales Duárez

El MTC añadió que se instaló señalización temporal vertical y horizontal y que se realizaron ajustes en la semaforización. Además, se contará con orientadores de tránsito para facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal.

Proyecto Puente Santa Rosa

El proyecto del Puente Santa Rosa, en el Callao, es una obra de infraestructura clave diseñada para convertirse en el acceso definitivo y moderno al nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Esta iniciativa, impulsada por el Estado peruano a través de Provías Nacional y PMO Vías, estará a cargo del Consorcio Puente Chalaco. Según el MTC, será una de las intervenciones viales más importantes para el desarrollo del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y para la integración logística de Lima y Callao.

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