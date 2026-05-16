Puente Santa Rosa: inician desvíos en av. Morales Duárez por obras del acceso definitivo al nuevo Jorge Chávez

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Atención, conductores. Este domingo 17 de mayo a las 8.00 a. m. iniciará la primera etapa del plan de desvío vehicular en un tramo de la avenida Morales Duárez, según anunció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La intervención en esta importante arteria vial se realizará para dar inicio a las obras del proyecto Puente Santa Rosa, infraestructura que busca mejorar el acceso hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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Desvío en la avenida Morales Duárez

De acuerdo con la información del MTC, el plan ha sido diseñado para garantizar la seguridad de peatones y conductores, mantener la fluidez vehicular y mitigar la congestión durante la ejecución de los trabajos.

Asimismo, el sector resaltó que no se interrumpirá totalmente el tránsito en esta avenida, ya que se habilitarán vías auxiliares y carriles en sentido inverso para asegurar la circulación. Las indicaciones son las siguientes:

Desvío oeste-este: 2 carriles en vía auxiliar

Desvío este-oeste: 2 carriles con dirección a Gambetta

Desvío sur-norte: 2 carriles en vía auxiliar

Desvío de salida del Jorge Chávez: 2 carriles habilitados

Plan de desvío vehicular en la av. Morales Duárez

El MTC añadió que se instaló señalización temporal vertical y horizontal y que se realizaron ajustes en la semaforización. Además, se contará con orientadores de tránsito para facilitar el desplazamiento vehicular y peatonal.

Proyecto Puente Santa Rosa

El proyecto del Puente Santa Rosa, en el Callao, es una obra de infraestructura clave diseñada para convertirse en el acceso definitivo y moderno al nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Esta iniciativa, impulsada por el Estado peruano a través de Provías Nacional y PMO Vías, estará a cargo del Consorcio Puente Chalaco. Según el MTC, será una de las intervenciones viales más importantes para el desarrollo del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y para la integración logística de Lima y Callao.

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