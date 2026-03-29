Con explosivos caen extranjeros que extorsionaban a empresarios de transporte interprovincial

Lejos de los titulares acaparados por el Tren de Aragua, otros grupos criminales de Venezuela también han expandido sus operaciones en Perú, dejando una huella silenciosa, pero no menos violenta.

El caso más reciente es el de José Alejandro Aponte Materan (20), alias Crespo y Estefany Michell Dosa Ramírez (22), alias Tefy, detenidos el último martes con explosivos, droga y equipos de comunicación, en San Martín de Porres.

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Ellos son señalados como integrantes de la banda criminal 'El hampa de los piratas', dedicados a extorsionar a empresarios de transporte interprovincial y también a prósperos comerciantes.

Según la policía, esta red operaba en nuestro país en alianza con delincuentes peruanos. En efecto, previamente a la captura de la pareja, en Nasca había sido detenido Alberto Huamantumba Albornóz, de 53 años, quien ahora es investigado.

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A este sujeto, intervenido en la zona de Vista Alegre, se le incautó dos celulares, cuatro tarjetas, un chip, tres cartuchos de dinamita y una cacerina abastecida con municiones.

A la pareja detenida entre la avenida El Bosque y la calle Las Violetas, en San Martín de Porres se les encontró una granada tipo piña, 150 cartuchos de dinamita, 20 mechas con detonante, 24 iniciadores eléctricos, 16 sistemas de detonador inalámbrico, cuatro controles explosivos, 12 envoltorios con droga Tusi, municiones, cacerina y cinco celulares.

Desde el 12 de enero de este año, un empresario de transporte interprovincial era víctima de extorsión a través de mensajes y videos remitidos por WhatsApp en los que se observa imágenes de armas y se consignan datos personales de la víctima, amenazándolo directamente a él y a su núcleo familiar.

Le exigían dinero. Inicialmente le exigieron S/100.000 y le proporcionaron una cuenta bancaria para efectuar el depósito, sostuvo oficial de la Dirincri.

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“Ellos coordinaban extorsiones para expandir la red criminal hacia Arequipa y también a otras regiones al norte de Lima”, dijo por su parte el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Los investigadores admiten que esta no fue la primera y única vez que los criminales venezolanos pusieron un pie en suelo peruano y otros países del continente. Antes de que el Tren de Aragua y sus diferentes facciones instalaran sus operaciones en diferentes países, algunas de las bandas 'llaneras' ya habían dejado su rastro criminal en Perú.

Otros que asomaron la cabeza por fuera de Venezuela en territorio peruano fueron Cota 905, Los Reyes del Secuestro, Los Malditos del Cono, Los Tratantes de Chala, Los Mellizos, Los Malditos de Cagua, La Dinastía Alayón, Los Injertos del Tren de Aragua, Los Malditos del Rolex y Puros Hermanos Sicarios (PHS).

También Los Roleros de Caracas, Los Malditos de Carabobo, Los Sanguinarios del Sur, Los Malditos de Aragua, Los Bebés de Palmitos, Los Anti Tren de Aragua, Los Sanguinarios del Tren, Los Mapaches, Los Malditos del Tren, DESA I, DESA II, Los Sanguinarios de Venezuela, Guerrilla Pobre y Las Babys del Tren, entre otras.

Una serie de capturas de varios criminales originarios de Venezuela, ha puesto al descubierto un aspecto diferente y poco reconocido del alcance transnacional del crimen organizado que opera en territorio peruano.