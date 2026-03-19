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ULTRA Perú 2026: Phase 1, lineup oficial completo de la cuarta edición en el Club Cultural Lima

El evento de música electrónica ULTRA Perú 2026 ya presentó a la phase 1 de intérpretes que estarán presentes en el Club Cultural Lima de Chorrillos. En los siguientes días se anunciarán más nombres.

El ULTRA Perú 2026 es uno de los eventos más esperados para los fans de la música electrónica. Foto: Difusión.
El ULTRA Perú 2026 es uno de los eventos más esperados para los fans de la música electrónica. Foto: Difusión.

ULTRA Perú ha revelado oficialmente el Phase 1 lineup para su esperada edición 2026, que se realizará el sábado 2 de mayo en el Club Cultural Lima, de Chorrillos, confirmando así su cuarta edición consecutiva en el país y consolidando su posicionamiento como uno de los festivales de música electrónica más importantes de la región.

La edición 2026 reunirá a un destacado grupo de artistas internacionales que representan distintas corrientes del sonido electrónico global.

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¿Quiénes conforman el phase 1 lineup del Ultra Perú?

Encabezando este primer anuncio se encuentra Steve Angello, ícono del progressive house y miembro de Swedish House Mafia. Se suma Eric Prydz, reconocido por sus innovadoras propuestas audiovisuales y su inconfundible sonido melódico, junto a Gryffin, productor multiplatino que ha conectado con audiencias globales a través de su propuesta electrónica emotiva.

También forman parte de este anuncio el dúo suizo Adriatique, referente del melodic house y techno; el francés Nico Moreno, uno de los nombres más potentes del hard techno actual; y Substronic, figura clave del bass music a nivel mundial, reconocido por sus presentaciones de alto impacto y su sonido distintivo en los principales festivales internacionales. La experiencia se completa con Colyn, Novah, Subzero y LEVEL UP, quienes aportan diversidad sonora y una propuesta fresca dentro del panorama global.

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¿Cómo comprar entradas para el ULTRA Perú 2026?

Las entradas ya se encuentran disponibles en ultraperu.com y quienes realicen su compra con tarjetas BBVA podrán acceder a un 15% de descuento, facilitando el acceso a uno de los eventos más esperados del calendario musical. Se anunciarán más artistas y novedades en las próximas semanas.

Como parte de la familia ULTRA Worldwide, la franquicia de festivales de música electrónica más internacional del planeta con presencia en los seis continentes, ULTRA Perú continúa consolidando su crecimiento dentro del circuito global, conectando a miles de fanáticos a través de experiencias musicales de clase mundial.

 

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