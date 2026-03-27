Miraflores: denuncian que mujer come en restaurante y se retira sin pagar

Serenazgo de Miraflores intervino más de 50 veces a la misma persona. | Foto: composición LR/ ATV

Serenazgo de Miraflores intervino más de 50 veces a la misma persona. | Foto: composición LR/ ATV

Una ciudadana identificada como 'Caterina' acudió a un restaurante en Miraflores, donde pidió un ceviche y empanadas, pero se negó a pagar la cuenta. Según informó ATV Noticias, no se trata de un hecho aislado, ya que la señora registraría varias intervenciones por parte de Serenazgo por situaciones similares. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido iniciar un proceso policial debido al bajo monto de las deudas acumuladas.

En esta ocasión, la mujer, de unos 55 años, llegó al negocio 'El Museo', donde consumió alrededor de S/90. Gian Muñoz, gerente general del local, explicó que una trabajadora le advirtió sobre la posibilidad de que la clienta no pagara y le sugirió cobrarle por adelantado. A pesar de ello, decidió no hacerlo para evitar incomodar al resto de comensales.

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Intervenciones reiteradas a mujer sin sanción efectiva

“Uno de los chicos se acercó y me dijo que había una señora que le parecía conocida. Que iba a otros locales y me pidió que esté pendiente. Un compañero me alertó de que la dama iba a hacer su pedido y se retiraba sin pagar”, relató Muñoz sobre lo ocurrido dentro del establecimiento.

De acuerdo con el informe televisivo, un video registró el momento en que la mujer emitía frases incoherentes, lo que hizo pensar que podría atravesar problemas de salud mental. Sin embargo, al momento de ordenar, su comportamiento no levantó sospechas entre los trabajadores del negocio.

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Serenazgo de Miraflores interviene a la clienta de restaurante

El gerente indicó que la comensal suele llevar un cuaderno rosado donde guarda boletas de otros restaurantes para afirmar que ya canceló su consumo, e insiste en que le entreguen comprobantes de pago.

Tras el incidente, personal de Serenazgo acudió al lugar. Según se conoció, esperan que algún familiar pueda asumir responsabilidad por su situación, ya que, hasta ahora, no existe una medida legal que permita frenar estos hechos de manera efectiva.