HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs. Cienciano EN VIVO por el Torneo Apertura
Universitario vs. Cienciano EN VIVO por el Torneo Apertura     Universitario vs. Cienciano EN VIVO por el Torneo Apertura     Universitario vs. Cienciano EN VIVO por el Torneo Apertura     
Sociedad

Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

Entre los establecimientos cerrados figura el Cineplanet Alcázar, que suspendió funciones durante la Fiesta del Cine por no cumplir con las medidas de seguridad necesarias.

El holding empresarial denunció el cierre de los locales y exigió restaurar la licencia.
El holding empresarial denunció el cierre de los locales y exigió restaurar la licencia. | Foto: composición LR/Difusión/RPP.

La Municipalidad de Miraflores clausuró temporalmente este jueves 12 de febrero más de una decena de negocios pertenecientes al grupo empresarial Intercorp, en medio de una serie de operativos de fiscalización ejecutados en el distrito durante los últimos días.

Uno de los casos más llamativos fue el del Cineplanet Alcázar, que fue cerrado en plena Fiesta del Cine, que promocionaba entradas de S/6.50 para el público en general bajo el argumento de que no contaba con las medidas de seguridad, lo que provocó la cancelación de funciones programadas y la suspensión de la venta de entradas para próximas fechas.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Entre los locales intervenidos figuran también supermercados, restaurantes, bancos y tiendas por departamentos vinculados al conglomerado, como Plaza Vea, Vivanda, Interbank, Bembos y Oeschsle.  

Comunicado tras cierre de locales en Miraflores. Foto: Intercorp.

Comunicado tras cierre de locales en Miraflores. Foto: Intercorp.

PUEDES VER: Indecopi confirma sanción de S/239.680 a Interbank por falla que mostró sin saldo cuentas de ahorros de clientes

lr.pe

Intercorp pide restaurar la licencia de sus empresas

Frente a la medida, el holding empresarial emitió este 13 de febrero un comunicado en el que denunció la decisión de clausurar durante la semana 15 locales de la asociación. Desde su posición, las acciones no tienen sustento técnico ni jurídico, debido a que dichos establecimientos cuentan con los permisos reglamentarios y certificados necesarios para su funcionamiento.

“Esta situación ocurre coincidentemente en el contexto de una controversia contractual que involucra el convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla, celebrado entre un Consorcio de cuatro compañías de Intercorp, liderado por Urbi Propiedades, con la municipalidad", se lee en el pronunciamiento.

El conglomerado cuestionó que la fiscalización ocurra en "corto plazo" y de manera focalizada en sus empresas. Asimismo, instó a la autoridad edil a resolver la situación y restaurar la legítima licencia para operar en sus negocios en el distrito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Multa de S/ 3.800 por botar basura: Miraflores endurece sanciones en sus nueve playas tras cierre temporal de Agua Dulce

Multa de S/ 3.800 por botar basura: Miraflores endurece sanciones en sus nueve playas tras cierre temporal de Agua Dulce

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores denuncian mal estado del emblemático puente Villena y sus alrededores: "Hay riesgos por falta de mantenimiento"

Vecinos de Miraflores denuncian mal estado del emblemático puente Villena y sus alrededores: "Hay riesgos por falta de mantenimiento"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

LEER MÁS
Justicia de Bolivia dicta prisión preventiva contra pastor peruano acusado de abuso contra menor

Justicia de Bolivia dicta prisión preventiva contra pastor peruano acusado de abuso contra menor

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carnaval de Cajamarca 2026 EN VIVO: quiénes se presentan y dónde comprar entradas para ver a Son del Duke y Amor Rebelde

¡A lo Lamine Yamal! Jugadores de Universitario le pusieron la ‘corona’ a Jairo Concha tras gol frente a Cienciano

Hernán Barcos y Alex Valera ya tienen fecha para su reencuentro: día y hora del Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1

Sociedad

ATU ofrece curso gratis para taxistas que incluye formación en inglés: así puedes inscribirte

Justicia de Bolivia dicta prisión preventiva contra pastor peruano acusado de abuso contra menor

Colegios pueden recibir multas de más de S/ 2.4 millones por imponer marcas de útiles y uniformes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por presunta destrucción de casonas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025