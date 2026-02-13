El holding empresarial denunció el cierre de los locales y exigió restaurar la licencia. | Foto: composición LR/Difusión/RPP.

La Municipalidad de Miraflores clausuró temporalmente este jueves 12 de febrero más de una decena de negocios pertenecientes al grupo empresarial Intercorp, en medio de una serie de operativos de fiscalización ejecutados en el distrito durante los últimos días.

Uno de los casos más llamativos fue el del Cineplanet Alcázar, que fue cerrado en plena Fiesta del Cine, que promocionaba entradas de S/6.50 para el público en general bajo el argumento de que no contaba con las medidas de seguridad, lo que provocó la cancelación de funciones programadas y la suspensión de la venta de entradas para próximas fechas.

Entre los locales intervenidos figuran también supermercados, restaurantes, bancos y tiendas por departamentos vinculados al conglomerado, como Plaza Vea, Vivanda, Interbank, Bembos y Oeschsle.

Intercorp pide restaurar la licencia de sus empresas

Frente a la medida, el holding empresarial emitió este 13 de febrero un comunicado en el que denunció la decisión de clausurar durante la semana 15 locales de la asociación. Desde su posición, las acciones no tienen sustento técnico ni jurídico, debido a que dichos establecimientos cuentan con los permisos reglamentarios y certificados necesarios para su funcionamiento.

“Esta situación ocurre coincidentemente en el contexto de una controversia contractual que involucra el convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla, celebrado entre un Consorcio de cuatro compañías de Intercorp, liderado por Urbi Propiedades, con la municipalidad", se lee en el pronunciamiento.

El conglomerado cuestionó que la fiscalización ocurra en "corto plazo" y de manera focalizada en sus empresas. Asimismo, instó a la autoridad edil a resolver la situación y restaurar la legítima licencia para operar en sus negocios en el distrito.

