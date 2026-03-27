Cusco: robo de S/ 9.000 en grifo de Anta reaviva alertas de inseguridad en la región

Un nuevo asalto a un grifo se registró la noche del jueves 26 de marzo en la provincia de Anta, Cusco, lo que generó preocupación entre la población y las autoridades. El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 p. m. en el grifo Compone, cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta perpetraron el robo.

Según el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, el atraco fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, material que ya está siendo analizado por personal especializado. Estas imágenes serán clave para la identificación de los delincuentes, quienes lograron huir tras sustraer aproximadamente S/9.000, según el testimonio de los trabajadores del lugar.

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Durante las diligencias iniciales, la Policía logró ubicar la motocicleta utilizada en el asalto, estaba en una zona cercana. Sin embargo, la placa corresponde a un mototaxi registrado en Puerto Maldonado, lo que hace presumir que el vehículo fue adulterado. Las investigaciones ahora buscan dar con el propietario para esclarecer la secuencia de los hechos.

Ola de robos en grifos en marzo

El general Velásquez indicó que este caso no sería aislado, ya que en menos de un mes se han registrado dos asaltos a grifos en la región. El antecedente más reciente ocurrió en el sector de Pampachulla, en la provincia de Quispicanchi, donde delincuentes armados se llevaron cerca de S/25.000, aunque la Policía maneja una cifra de S/6.000.

Ante esta situación, la Policía no descarta que se trate de una misma modalidad delictiva, por lo que se están realizando comparaciones con otros hechos similares. Asimismo, se anunció el fortalecimiento de las labores de investigación criminal y el pedido de mayor logística para reforzar el patrullaje en zonas críticas como Ocongate, Paucartambo y la ruta hacia la selva.