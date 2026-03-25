Cusco: Paruro alza la voz por escuelas inconclusas y sin reinicio de obras

Padres de familia llegaron hasta la sede del Gobierno Regional de Cusco para protestar por las obras educativas inconclusas. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

Padres de familia llegaron hasta la sede del Gobierno Regional de Cusco para protestar por las obras educativas inconclusas. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

Cuatro instituciones educativas de la provincia de Paruro, en Cusco, permanecen inconclusas y con avances irregulares desde hace entre dos y cinco años, lo que genera preocupación en la comunidad educativa. Así lo advirtió René Aguayo, director de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, quien, junto a otros directores, maestros y padres de familia, llegó a la ciudad del Cusco para exigir respuestas al Gobierno Regional.

Según detalló, el caso más crítico es el de su institución, cuya obra debía ejecutarse en siete meses, pero lleva más de dos años sin concluir y está paralizada desde agosto del 2025, con apenas un 34% de avance.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Otras infraestructuras, como la Virgen del Carmen, alcanzan el 76%, mientras que proyectos como la escuela inicial Juan Velasco Alvarado y el colegio Hermanos Ayar presentan retrasos y necesidades pendientes.

PUEDES VER: Deflagración en Camisea en Cusco reabre debate por rol del Estado y olvido a comunidad de Megatoni

Aguayo cuestionó la falta de continuidad en la gestión regional y los constantes cambios en las gerencias, lo que —afirmó— ha frenado el avance de las obras. Indicó además que existe un compromiso de reunión con funcionarios del Gobierno Regional este viernes en Paruro para evaluar el estado real de los proyectos y el uso del presupuesto.

Más de 500 estudiantes se ven afectados por estas deficiencias en infraestructura, enfrentando condiciones inadecuadas para su aprendizaje. Los representantes educativos exigieron la presencia del gobernador regional Werner Salcedo en la provincia y el reinicio inmediato de las obras.