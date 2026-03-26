Dictan 13 años de cárcel contra hombre que grababa a menores en centros comerciales de Cusco

El Poder Judicial condenó a 13 años de prisión efectiva a Hernán Valiente Galdo de 37 años en Cusco tras hallarlo culpable de delitos contra la indemnidad sexual de menores. Esta sentencia se fundamentó en la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, bajo la dirección de la fiscal provincial Andrónika Zans. Además de la pena privativa de libertad, el juzgado ordenó el pago de S/1.700 en multa y una reparación civil de S/7.800 a favor de las víctimas. El condenado permanecerá en prisión hasta 2037.

Detención en centro comercial

La captura de Valiente Galdo se produjo el 18 de octubre de 2024, luego de que la madre de una adolescente denunciara una conducta sospechosa en un centro comercial de la ciudad.

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Según la acusación fiscal, el imputado se desplazaba por diversos espacios públicos de la ciudad, donde aprovechaba la aglomeración de personas para capturar imágenes indebidas de adolescentes con su teléfono móvil, sin el consentimiento de las víctimas.

Zans resaltó la relevancia de la sentencia y el trabajo realizado durante la investigación. “Se ha logrado demostrar la responsabilidad penal del acusado, quien actuaba de manera reiterada en lugares públicos, vulnerando la integridad de menores de edad”, expresó.

En el marco de las diligencias, el análisis de un equipo móvil permitió recuperar varios archivos vinculados a los hechos investigados, incluyendo material almacenado, eliminado y compartido a través de aplicaciones de mensajería, lo que robusteció la acusación.

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