Panificadores en Cusco evalúan subir precio del pan por alza de insumos

El incremento sostenido en los costos de producción mantiene en alerta a los panificadores del Cusco, quienes no descartan una eventual subida en el precio del pan si la situación persiste. Así lo advirtió Ruso Blanco Mamani, presidente de la Asociación de Panificadores del Cusco.

El dirigente señaló que insumos claves como la harina, el huevo, las grasas y, especialmente, el combustible, han registrado un alza considerable en los últimos meses.

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El dirigente explicó que, pese a este escenario adverso, el sector viene haciendo esfuerzos para mantener los precios que se han sostenido durante años, debido a que el pan es un producto básico en la alimentación de las familias.

Sin embargo, reconoció que actualmente trabajan con márgenes mínimos, lo que hace cada vez más difícil absorber el impacto de los costos. "Estamos trabajando al pan con pan", expresó para describir la situación que pasa el rubro de las panaderías.

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No descarta alza de precios

Blanco Mamani indicó que el gremio evalúa la situación y no descarta ajustar los precios si no se logra una estabilización, especialmente en el costo del combustible, que influye directamente en toda la cadena de producción. “Tenemos la esperanza de que se normalice el precio del petróleo, porque eso es lo que está generando el alza de los insumos”, señaló.

Asimismo, precisó que un eventual incremento afectaría principalmente al pan popular, como el francés, waro o chabatta que es el de mayor consumo. No obstante, reiteró que cualquier decisión dependerá del comportamiento de los precios en las próximas semanas, en un contexto donde el sector ya se encuentra “al margen” en términos de rentabilidad.