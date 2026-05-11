Real Madrid vs Real Oviedo: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 36 de LaLiga de España
Real Madrid recibirá al Real Oviedo en el Estadio Santiago Bernabéu por el campeonato español. 'La Casa Blanca' llega tras caer en el clásico por 2-0 ante Barcelona en LaLiga.
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Este jueves 14 de mayo, Real Madrid recibirá a Real Oviedo por la fecha 36 de LaLiga 2025-26. El conjunto madrileño perdió toda posibilidad de coronarse campeón, ya que cayó ante Barcelona, que se llevó el título del campeonato. Ahora buscará cerrar la temporada de la mejor manera ante un equipo que ya descendió.
En su último partido por el campeonato, Real Madrid cayó por 2-0 ante Barcelona. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa sumaron un nuevo título a su vitrina tras ganar el clásico del fútbol español. En cuanto a Real Oviedo, empató sin goles en su último encuentro ante Getafe.
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¿Cuándo juega Real Madrid - Real Oviedo?
El partido entre Real Madrid vs Real Oviedo, por la fecha 36 de LaLiga, se disputará el jueves 14 de mayo.
¿A qué hora juega Real Madrid - Real Oviedo?
En territorio peruano, el compromiso entre Real Madrid vs Real Oviedo, por la fecha 36 de LaLiga española, empezará a las 2.30 p. m. Esta es la guía de horarios de cada país para tener en cuenta.
- México: 1.30 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 3.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.
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¿Dónde ver Real Madrid - Real Oviedo por LaLiga de España?
La transmisión por TV del Real Madrid vs Real Oviedo se podrá ver a través de DirecTV.
¿Cómo llega Real Madrid ante Real Oviedo?
El conjunto madrileño no pudo lograr la hazaña de ganar el campeonato, ya que perdió ante Barcelona, quien finalmente se llevó el título. Para este cotejo, Dani Carvajal, Dani Ceballos, Eder Militao, Arda Güler, Kylian Mbappé, Ferland Mendy, Rodrygo y Federico Valverde no están considerados.