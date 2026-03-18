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Miraflores acusa a Surquillo de intentar registrar el Mercado N°1 en Sunarp sin autorización

El gerente de asesoría jurídica de Miraflores asegura que el inmueble pertenece a su comuna y advierte que cualquier intervención sin autorización legal podría resultar en acciones legales.

La Municipalidad de Miraflores denuncia que Surquillo intenta adquirir ilegalmente el mercado n.º 1 en la Sunarp.
La Municipalidad de Miraflores denuncia que Surquillo intenta adquirir ilegalmente el mercado n.º 1 en la Sunarp. | Foto: composición LR/Municipalidad de Miraflores/Millas en la maleta -

La Municipalidad de Miraflores denunció que Surquillo continúa intentando inscribir ilícitamente el Mercado N°1 ante la Sunarp, lo que intensifica el conflicto por la posesión del establecimiento, una disputa de más de 80 años que ha generado malestar entre los vecinos de ambos distritos.

Ante esta situación, el gerente de asesoría jurídica de Miraflores afirmó que el inmueble pertenece a su comuna, por lo que cualquier intento de inscripción por parte de Surquillo carecería de sustento legal.

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La disputa legal entre Miraflores y Surquillo por la inscripción del Mercado N°1

En declaraciones al noticiero '24 Horas Mediodía', Lino Barrera aseguró que cualquier intento de intervención en el inmueble, ya sea mediante remodelaciones, mejoras o proyectos de inversión, debe contar con la autorización del propietario legal. Al referirse al tema, precisó que esta condición no se está respetando, ya que la comuna miraflorina mantiene los derechos sobre el predio en disputa.

El funcionario advirtió que actuar sin el consentimiento correspondiente no solo vulneraría las normativas administrativas vigentes, sino que también podría dar lugar a acciones legales contra quienes promuevan iniciativas sin la debida legitimidad. En ese sentido, enfatizó que la situación debe resolverse dentro del marco legal y con pleno respeto a las competencias municipales.

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¿Qué acciones ha optado tomar la entidad municipal miraflorina?

Asimismo, el burócrata informó que la Municipalidad de Miraflores ha iniciado las gestiones necesarias para formalizar la inscripción del mercado ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Por ese motivo, explicó que este proceso tiene como objetivo dejar constancia oficial de la titularidad del inmueble y evitar futuras controversias similares.

Finalmente, De la Barrera enfatizó que la prioridad de su comuna es garantizar seguridad jurídica y asegurar que cualquier decisión sobre el mercado se tome de manera transparente, ordenada y conforme a la ley.

Un conflicto que no tiene una resolución definitiva

La disputa por el Mercado N.° 1 de Surquillo no es nueva, ya que lleva más de ocho décadas. Las tensiones históricas entre ambos distritos reflejan los conflictos en torno a la delimitación territorial, la titularidad registral y el rol social de los espacios públicos en la ciudad.

A lo largo de los años, diversas interpretaciones legales y administrativas han avivado la controversia. La Municipalidad de Miraflores defiende su derecho de propiedad sobre el predio, respaldado por la documentación y gestiones para formalizar su inscripción registral. Por otro lado, desde Surquillo insisten en que el mercado forma parte de su jurisdicción y es clave en su dinámica urbana diaria.

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