Hombre enviaba mensajes para exigir a sus hermanas pago de cupos en San Juan de Lurigancho. | Foto: composición LR / TV Perú Noticias

Hombre enviaba mensajes para exigir a sus hermanas pago de cupos en San Juan de Lurigancho. | Foto: composición LR / TV Perú Noticias

En San Juan de Lurigancho (SJL), una mujer denunció ante la Policía de la comisaría de Caja de Agua, que le llegaban mensajes extorsivos en los que le exigían el pago de cupos para no atentar contra su vida. La víctima acudió a una dependencia para presentar su denuncia, pero grande fue su sorpresa cuando notó que el responsable de las amenazas era su propio hermano.

Según informó la autoridad, al recibir la denuncia desplegaron un operativo para capturar al delincuente y, tras un minucioso seguimiento, dieron con el paradero de Luis Alejandro Necochea Blas, un hombre de 63 años, alias 'Papucho', quien sería integrante de la banda criminal 'Los Sanguinarios de Huáscar'.

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Al mostrarle los videos de seguimiento, con apoyo de la central de videovigilancia de la comuna distrital, la agraviada identificó al sujeto, quien era su familiar.

Durante la revisión de antecedentes, los oficiales encontraron que Necochea Blas registraba denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, además de extorsión y tráfico ilícito de drogas. En 2013 incluso estuvo requisitoriado, reveló el coronel PNP Jorge Ramiro Barrantes Zambrano, jefe de la Divopus Este-1.

Policías recibieron amenazas tras captura de alias Papucho

En la intervención, los agentes decomisaron celulares, explosivos, tarjetas de crédito y más de 200 bolsitas de marihuana halladas en la vivienda. Asimismo, el material probatorio incluía fotografías de granadas de guerra y videos en los que se observaba al delincuente realizando disparos al aire para amedrentar a su familiar.

A partir de esta acción, los efectivos policiales recibieron amenazas de muerte atribuidas a presuntos integrantes de la organización criminal. El detenido fue trasladado a la dependencia policial de la zona para proseguir con las diligencias.