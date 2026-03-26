Prisión preventiva para investigado por extorsión agravada a dueños de taller de mecánica

Carlos R.H. será internado preventivamente en el Establecimiento Penitenciario de Piura por el periodo de nueve meses, mientras dure el proceso judicial que afronta por el presunto delito de extorsión agravada, en grado de consumado, a los dueños de un taller de mecánica en Piura.

Esta medida fue dispuesta por la jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo Chinchay, quien resolvió este requerimiento en menos de 72 horas después de haber transcurrido el hecho.

Según la investigación fiscal, Carlos R.H. pertenecería a la organización criminal los Chukys del Norte, su captura se efectuó tras un operativo ejecutado por la Divincri Piura, esto tras la denuncia de los empresarios, quienes recibieron mensajes intimidatorios con fotos de su casa y de sus hijas, exigiendo la cantidad de 30.000 soles para no atentar contra su vida y la de sus familiares.

Fueron los agentes policiales los que se hicieron pasar por las víctimas para realizar las negociaciones, acordando hacer la entrega del dinero en efectivo, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

Tras dejar el dinero envuelto en unas bolsas de plástico, cerca de unos arbustos, los agentes de la DIVINCRI visualizaron que Carlos R.H. se acercó al paquete, lo recogió y escondió entre sus prendas, procediéndose a su inmediata captura por delito en flagrancia delictiva.