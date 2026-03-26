Escudo Fronterizo Perú-Chile: maquinaria comienza trabajos de excavación en territorio peruano en Tacna

Así avanzan los trabajos de excavación en la frontera con Chile. Foto: Composición/LR

Así avanzan los trabajos de excavación en la frontera con Chile. Foto: Composición/LR

Muro fronterizo Perú–Chile. Comenzaron los trabajos de excavación en la zona limítrofe entre ambos países, como parte de la política denominada “Plan del Muro Fronterizo”, impulsada por el presidente de Chile, José Antonio Kast.

De acuerdo con la información difundida por Canal N, las zanjas se estarían excavando dentro del territorio peruano. Asimismo, las primeras labores de las obras estarían a cargo de la maquinaria retroexcavadora del Gobierno Regional de Tacna, a una distancia aproximada de 50 metros de la Línea de la Concordia con Chile.

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Según el mismo medio, el tamaño de las zanjas tendría una profundidad de dos metros y un ancho de dos metros y medio.

Días antes, el gobernador regional de Tacna había anunciado que solicitaría autorización a la Cancillería para realizar estas excavaciones en el lado peruano. El objetivo de esta medida es intervenir en zonas vulnerables para evitar el ingreso irregular de extranjeros.