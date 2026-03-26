Juzgado de Familia de Paita realizó taller para mujeres de Colán

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, en coordinación con la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA) del Distrito de Colán, organizaron con éxito el taller denominado "Mujer, tu voz y fuerza, transforman el mundo".

La actividad se llevó a cabo el pasado 20 de marzo de 2026 en el salón de actos de la Municipalidad Distrital de Colán, y contó con la destacada participación de la magistrada Isabel del Carmen Flores Nolasco, Jueza de Familia de Paita, y el licenciado Shordy Morocho Rivera, psicólogo del Equipo Multidisciplinario adscrito a dicho juzgado.

La Jueza de Familia, Flores Nolasco, expuso el tema: "La voz de la mujer: evolución histórica y reconocimiento jurídico de sus derechos", al realizar un análisis de la trayectoria de las mujeres en la sociedad y el marco legal que respalda la igualdad y el ejercicio pleno de sus derechos. Por su parte, el licenciado Morocho Rivera abordó el tema: "Tu voz es tu poder: rompe el silencio, lidera tu vida", ofreciendo herramientas y reflexiones para el empoderamiento personal y la ruptura de círculos de silencio.

El evento estuvo dirigido a la comunidad de Colán, incluyendo autoridades del distrito como el Teniente Gobernador, el Juez de Paz, la Señorita Colán 2025, servidoras municipales y mujeres líderes de la zona.

La participación de los integrantes del Juzgado de Familia de Paita subraya el compromiso del Poder Judicial con la sensibilización y promoción de una cultura de respeto, igualdad y acceso a la justicia para las mujeres y personas en condición de vulnerabilidad en la comunidad.

Cabe resaltar que la jueza y demás integrantes del Juzgado de Familia, así como el administrador de los órganos jurisdiccionales de Paita, Gerardo Peña García, también participaron en la Feria Informativa 8M, organizada por la Municipalidad Provincial de Paita, en la que brindaron información sobre los servicios que brinda la Corte Superior de Justicia de Piura.