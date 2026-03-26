Reniec extiende su horario de atención para la obtención del DNI antes de las elecciones: ¿en qué agencias?

Horario de atención de 7:45 a. m. a 7:45 p. m. hasta el 10 de abril. | Foto: composición LR/Reniec

Horario de atención de 7:45 a. m. a 7:45 p. m. hasta el 10 de abril. | Foto: composición LR/Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de su horario de atención en cinco de sus agencias en Lima, que atenderán de 7.45 a. m. a 7.45 p. m., hasta el viernes 10 de abril, con el fin de facilitar el trámite y recogida del Documento Nacional de Identidad ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril.

Las oficinas seleccionadas de Lima por su alta demanda son las de Independencia (Calle Los Andes N.º 486, Urb. Industrial Panamericana Norte), Miraflores (Av. Ernesto Diez Canseco N.º 230), San Borja (Av. San Luis N.º 1673, Urb. Jacaranda II), Chosica (Jr. Chucuito N.º 248) y Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérolas 545).

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Según la institución, el incremento de usuarios se debe al mayor número de ciudadanos que requieren el DNI, ya sea electrónico, por renovación o duplicado, y a la cercanía de dos procesos electorales nacionales: las elecciones generales del 12 de abril y las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Para atender esta demanda, la institución puso en marcha medidas extraordinarias de atención.

Agencias con horario ampliado:

OR Independencia

OR Miraflores

OR San Borja

OR Chosica

OR Cercado de Lima

OR Piura

OR Iquitos

OR Huamanga

OR Ica

OR Tarapoto

OR Pucallpa

OR Cajamarca

OR Trujillo II.

Usuarios podrán realizar divertos trámites y entrega de DNI. Foto: Reniec

Durante 2025, la institución atendió a cerca de 20 millones de ciudadanos, de los cuales aproximadamente ocho millones tramitaron su documento.

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