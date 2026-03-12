HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Reniec atenderá este sábado 14 y domingo 15 ante largas colas por elecciones: estas son las sedes habilitadas

La atención se centrará en 15 oficinas y busca mitigar las largas colas y retrasos reportados por ciudadanos en los últimos días, asegurando que más personas obtengan su documento de identidad a tiempo.

Los horarios de atención extendidos fueron oficializados por Reniec para todo el público.
Los horarios de atención extendidos fueron oficializados por Reniec para todo el público. | Foto: Andina/Composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció en Lima, el jueves 12 de marzo de 2026, que abrirá con horario especial este sábado 14 y domingo 15 para facilitar el recojo del DNI. La entidad explicó que la ampliación busca que más ciudadanos tengan su documento a tiempo para el proceso electoral 2026, cuya jornada de votación está prevista para el 12 de abril.

El organismo precisó que la atención de fin de semana se concentrará en 15 oficinas y estará orientada al retiro de documentos. Además, recomendó revisar sus canales oficiales para conocer actualizaciones de horarios, incluidos anuncios de atención extendida en días laborables.

lr.pe

Reniec sábado 14 en Lima: ¿por qué se generaron colas y retrasos en el recojo de DNI antes de las elecciones 2026?

En días recientes, ciudadanos reportaron filas extensas para recoger su DNI en oficinas de Lima, con esperas de varias horas y la necesidad de volver en más de una ocasión. En una de las sedes con alta afluencia, usuarios indicaron que acudieron tras recibir información de fallas del sistema en fechas previas y expresaron preocupación por nuevas interrupciones durante la entrega del documento.

lr.pe

En ese contexto, se informó sobre intermitencias vinculadas al servicio de entrega del DNI electrónico y se realizaron verificaciones en distintas agencias. La Defensoría del Pueblo pidió medidas para agilizar los procesos y mejorar la orientación al público, además de recordar el trato preferente previsto por la Ley 27408 para mujeres embarazadas, niñas y niños, personas adultas mayores y con discapacidad.

lr.pe

Reniec domingo 15 de marzo: ¿dónde habrá atención para recojo de DNI y cuáles son los horarios por elecciones 2026?

La directora de Servicios Registrales del Reniec, Karim Pardo, señaló que para este fin de semana se confirmó atención en 15 sedes: el sábado 14 abrirán 11 oficinas (incluye dos locales en el Cercado de Lima) y el domingo 15 atenderán cuatro. También reiteró que la ciudadanía puede informarse por su web y redes sobre agencias con horarios ampliados de lunes a viernes.

Las sedes y horarios comunicados son:

Sábado 14 de marzo (de 8:15 a. m. a 1:45 p. m.):

  • Independencia (Calle Los Andes 486)
  • Miraflores (Av. Diez Canseco 230)
  • Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 545 y Jr. Áncash 340)
  • Chosica (Chucuito 248)
  • Santa Anita (Av. Los Eucaliptos 947)
  • San Juan de Lurigancho (Av. Las Flores Lote 1 Mz. G Urb.)
  • Jesús María (Jirón Talara 130), Puente Piedra (Jirón Ricardo Palma 241)
  • San Martín de Porres (Av. Eduardo de Habich 590-592)
  • Barranca (Av. Independencia 674)
  • Cañete (Av. Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4)
  • Huacho (Av. Miguel Grau 295).

Domingo 15 de marzo (de 8:15 a. m. a 12:45 p. m.):

  • Miraflores
  • Independencia
  • Jesús María
  • San Borja (Av. San Luis 1673).

