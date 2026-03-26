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Reniec lanza ‘Entregatón de DNI’ en tres distritos de Lima: así puedes recoger el tuyo en campaña masiva

La jornada se realizará este fin de semana. Conoce cómo verificar si puedes participar y los lugares para solicitar tu documento de identidad si aún no lo has hecho.

La iniciativa se realiza ante el número significativo de DNI pendientes de recojo.
La iniciativa se realiza ante el número significativo de DNI pendientes de recojo. | Foto: Difusión

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la campaña Entregatón de DNI, dirigida a quienes realizaron sus trámites en campañas gratuitas previas en distritos de Lima. La iniciativa se llevará a cabo los días 27 y 28 de marzo.

La entidad impulsa esta actividad luego de identificar un número significativo de Documento Nacional de Identidad (DNI) pendientes de entrega. El objetivo es facilitar el recojo de este importante registro para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos civiles, políticos y acceder a diversos servicios públicos.

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Requisitos, lugares y fechas para la Entregatón de DNI

La jornada es válida solo para las personas que durante el 2025 y 2026 realizaron trámites en campañas gratuitas en el Rímac, Villa El Salvador y Carabayllo. Los que cumplan con esa condición, podrán recoger su documento de 9.00 a. m. a 2.00 p. m. en los siguientes puntos y horarios:

  • 27 de marzo: jr. Chiclayo 591 (Local Municipalidad compromiso 1) del Rímac
  • 28 de marzo: Villa del Adulto Mayor, sector 3 Grupo 8, en Villa El Salvador; y Estadio Ricardo Palma, ubicado en la avenida San Martín 350, Urbanización Santa Isabel, en Carabayllo.

¿Cómo saber si puedo participar en la Entregatón de DNI?

El Reniec recomienda a la población que, antes de asistir a los sitios mencionados, verifique primero en este enlace si su DNI se encuentra al 100% listo para su recojo. Solo si es así, deben acudir a los establecimientos indicados, considerando que la entrega se realizará en el mismo distrito donde se efectuó el trámite.

El organismo resaltó que contar con el documento es importante en el marco de las Elecciones Generales 2026, ya que les permitirá a los ciudadanos mayores de edad ejercer su derecho al voto y participar en futuros comicios de este año, como las Elecciones Regionales y Municipales, Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados, entre otros.

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