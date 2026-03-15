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Política

Puedo votar con DNI vencido 2026: disposición de Reniec para Elecciones Generales del 12 de abril

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) prorrogó hasta el 12 de abril del 2026 la vigencia del DNI que se encuentre vencido o esté por vencer para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto.

Reniec autorizó que los peruanos puedan votar con su DNI vencido en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición/LR
Reniec autorizó que los peruanos puedan votar con su DNI vencido en las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición/LR

Más de 27 millones de peruanos podrán votar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o que esté por vencer en las Elecciones Generales del 12 de abril del 2026. Así lo autorizó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a través de la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC.

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Por medio de esa disposición, se prorrogó excepcionalmente hasta esa fecha la vigencia del DNI con la finalidad de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a voto.

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Esta decisión solo tendrá validez para el ejercicio del sufragio; es decir, para votar y elegir a las autoridades más importantes del Perú: presidente y vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

RENIEC

RENIEC confirma que ciudadanos podrán votar con DNI vencido

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La norma fue publicada por la Jefatura Nacional del Reniec el pasado 14 de marzo a través del diario oficial El Peruano. La información será puesta en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que actúen conforme a sus atribuciones.

En su disposición, el Reniec exhortó a los ciudadanos a actualizar su DNI cuando haya perdido la vigencia, en cumplimiento de su deber ciudadano previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Reniec.

La decisión fue firmada por la jefa del Reniec, Carmen Velarde Koechlin.

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Disposición del Reniec oficializada en El Peruano

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Elecciones 2026: peruanos podrán votar con el DNI vencido

Los ciudadanos podrán identificarse en la mesa de votación utilizando el DNI azul o el documento electrónico en sus versiones 1.0, 2.0 y 3.0, incluso si están vencidos. Esta medida excepcional se adopta para asegurar la participación de todos los peruanos en las elecciones.

Según el padrón electoral para las Elecciones Generales de 2026, cuyo cierre fue realizado por el Reniec el 14 de octubre del 2025, se registraron 27.325.432 electores, de los cuales 13.229.593 son mujeres y 11.995.026 son hombres.

En lo que va del año, Reniec informó que ha emitido más de 2 millones de DNI electrónicos a nivel nacional.

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