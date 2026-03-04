DNI electrónico gratis durante todo marzo: estas son las sedes y requisitos según Reniec

Reniec implementa jornadas gratuitas de DNI electrónico en diversas regiones del país | Andina.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) viene desarrollando jornadas especiales en articulación con diversas entidades para la gestión y entrega del DNI electrónico. A lo largo de 2026, determinados sectores de la población podrán acceder a este documento sin costo, como parte de una estrategia orientada a cerrar brechas de identificación y atender prioritariamente a personas en condición de vulnerabilidad.

Esta iniciativa contempla la realización gratuita de trámites como inscripción por primera vez, renovación y otros procedimientos, en coordinación con municipalidades e instituciones públicas a nivel nacional.

Regiones donde puedes obtener tu DNI electrónico gratuito durante marzo

El Reniec, en coordinación con municipalidades, realizará campañas de DNI electrónico gratuito para distintos grupos de la población. Por ejemplo:

Ticapampa (Áncash)

La Municipalidad Distrital de Ticapampa, en la provincia de Recuay, realizará la campaña el 5 de marzo en la sede municipal y el 6 de marzo en el centro poblado de Cayac, desde las 9:00 a.m.

La atención está dirigida a niños y adolescentes de 0 a 17 años, así como a adultos mayores en situación de pobreza o extrema pobreza, acreditados con ficha SISFOH.

Salas (Lambayeque)

La jornada se desarrollará el 10 de marzo desde las 8:30 a.m. en el Centro Cívico de la Municipalidad.

Podrán acceder menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años. También se realizará la entrega de DNI tramitados en campañas anteriores.

Maynas (Loreto)

La Municipalidad Provincial de Maynas llevará a cabo la campaña el jueves 5 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., en el polideportivo del colegio Rosa Agustina.

Se realizarán inscripciones por primera vez para menores de 17 años y adultos mayores. Los menores deberán presentar acta de nacimiento y estar acompañados por un familiar; los adultos mayores, partida de nacimiento o bautizo y la presencia de dos testigos.

Campaña de DNIe en Maynas

Jangas (Áncash)

La campaña se realizará el martes 10 de marzo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con un cupo limitado para 40 personas.

Está dirigida a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Además, se entregarán DNI tramitados anteriormente. La municipalidad pidió a quienes tengan documentos pendientes de recojo acercarse, ya que estos ocupan cupos disponibles.

Municipalidad de Jangas.

Tambo de Mora (Ica)

La jornada se desarrollará el 11 de marzo, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en la municipalidad distrital. Está dirigida a menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años, sin necesidad de clasificación SISFOH. También se entregarán DNI de campañas anteriores.

Huanchaco (La Libertad)

La campaña se realizará los 11 y 12 de marzo en el Auditorio Municipal – Casita de Madera.

Se atenderán trámites para:

Menores de edad: inscripción por primera vez, cambio a DNI electrónico, actualización de domicilio, renovación de fotografía y duplicados.

Adultos de 18 a 59 años: con constancia SISFOH.

Adultos mayores de 60 años: todos los trámites disponibles.

Huacullani (Puno)

La jornada se realizará el 10 de marzo, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m., en el Teatrín de la Municipalidad Distrital.

Se podrán realizar trámites de:

Cambio por caducidad

Renovación

Actualización de fotografía

Inscripción por primera vez

DNI electrónico para menores

Actualización de firma por huella digital para mayores de 60 años

Municipalidad de Huacullani.

Samegua (Moquegua)

La campaña se desarrollará el 16 de marzo (12:45 p.m. a 4:45 p.m.) y el 17 de marzo (8:45 a.m. a 4:00 p.m.), en el hall de la municipalidad. Está dirigida a menores de 17 años, mayores de 60 años y personas de 18 a 59 años con clasificación SISFOH. Se realizarán trámites de duplicado, renovación y actualización de datos.

Municipalidad de Samegua.

Chincheros (Ayacucho)

La Municipalidad Provincial de Chincheros realizará la campaña el 14 de marzo de 2026, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en el auditorio municipal.

Está dirigida a:

Municipalidad de Chincheros.

Menores de 0 a 17 años

Adultos mayores de 60 años

Ciudadanos de 18 a 59 años con ficha SISFOH

Se realizarán trámites de inscripción por primera vez, renovación, duplicado y rectificación de datos. No se efectuarán cambios de domicilio. Se brindará servicio gratuito de fotografía y entrega de DNI pendientes.